Zdroj: shutterstock

Z barborek dřív naši předci vyčítali svoji budoucnost – jestli budou bohatí, zdraví apod. Nejčastěji pro barborky vyrážely mladé neprovdané dívky, aby zjistily, jestli se příští rok provdají a případně za koho.

Vyrazte pro barborky a nechte je na Vánoce vykvést

Barborky se řežou z třesní a višní, ale dobře fungují i ostatní ovocné stromy. Pokud vám barborky vykvetou přesně na Štědrý den, značí to, že vše vyjde tak, jak si přejete. Pokud se vrátíme ke zvyku, kdy chcete zjistit, jestli se vdáte, pak doufejte, že vám vykvete větvička na Štědrý den. Pokud máte nápadníků více, ustřihněte více větviček a každou pojmenujte po jednom z nápadníků.

Pokud prostě chcete, aby větvičky vykvetly

Pak jim můžete trochu pomoci. Řezejte je nejpozději 4. prosince, později už by nestíhaly vykvést. Větvičky řezejte šikmým řezem ostrým a čistým nožem. Na pár dní uložte větvičky do chladu, aby neutrpěly teplotní šok. Po pár dnech je dejte do blízkosti topení. Pravidelně jim vyměňujte vodu.

Zdroj: bydlimekvalitne.cz