Zdroj: shutterstock.com

Bramborové knedlíky jsou velmi oblíbené, spousta hospodyněk si je však kupuje v supermarketu, případně je vyrábí z nejrůznějších směsí. A proč? Protože mají strach, že se jim domácí bramborový knedlík nepovede.

Nástrah, s nimiž se můžete při dělání knedlíku setkat, je hodně. Kromě toho, že jej můžete rozvařit, může být naopak tvrdý, slizký, nedovařený, případně sražený. Když však dodržíte správný poměr mouky, krupice a brambor, je dobrý výsledek zaručen.

Správný bramborový knedlík se skládá z pěti surovin. Budete potřebovat: brambory, krupici, vejce, škrob a sůl. A právě výběr ingrediencí má velký vliv na to, jak bude knedlík vypadat.

Na bramborový knedlík se hodí brambory varného typu A Autor: shutterstock.com

Brambory

Na přípravu bramborového knedlíku se hodí zejména brambory varného typu A. Brambory je nutné uvařit ve slupce a nechat vychladnout. Brambory by měly dobře okapat, aby se do těsta nedostala voda navíc.

Krupice

Při přípravě bramborového knedlíku zapomeňte na mouku a pracujte s obyčejnou krupicí – ta je jemná a dobře se provaří. Přesto udrží knedlík pohromadě.

Vejce

Pokud děláte domácí knedlík, přidejte do něj také jedno vejce. To bude sloužit jako malá berlička v případě, že by knedlík nechtěl držet pohromadě.

Škrob

Pokud chcete mít jistotu, že se váš bramborový knedlík nerozvaří, přidejte do těsta také jednu lžíci škrobu. Brambory škrob obsahují, ale nemusí jej být dostatek.

Sůl

Aby nebyl knedlík úplně bez chuti, nezapomeňte ho dochutit trochou soli.

Recept na bramborový knedlík:

Budete potřebovat: 500 gramů brambor, 220 gramů krupičky, vejce, ½ lžíce solamylu, 1 lžičku soli do těsta a 1 lžičku soli do vody.

Postup:

Brambory uvařte ve slupce a nechte vychladnout. Vezměte si větší hrnec, nalijte do něj vodu a přiveďte ji k varu. Brambory oloupejte a nastrouhejte polovinu na jemném a polovinu na hrubém struhadle. K bramborám přidejte sůl, solamyl, vejce a polovinu krupice.

Těsto zpracujte rukama, aby se ingredience dobře spojily. Postupně vpracujte zbytek krupice. Z těsta vytvořte dva bochánky. Ty pak vložte do vroucí vody a nechte je klesnout ke dnu. Po dvou minutách je můžete ode dna odlepit vařečkou. Poté počkejte, než vyplavou na hladinu. Může to trvat zhruba 20 minut.

Knedlíky vylovte a vložte je do mísy se studenou vodou, ihned je vyndejte a nechte okapat. Nakonec propíchněte vidličkou, aby se nesrazily.

Zdroj: ireceptar.cz