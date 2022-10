Zdroj: shutterstock

Řadíte se mezi milovníky hořčice? Pak vás dnešním článkem opravdu potěšíme. Vyrobte si doma svoji vlastní. Je to velmi snadné.

Proč vyrábět hořčici, když se dá snadno a levně koupit? Protože je to opravdu jednoduché a vykouzlíte si tu nejdokonalejší hořčici, která bude přesně ladit s vašimi chuťovými pohárky. Když si vyrobíte hořčici domácí, můžete ji dochutit třeba chilli, tymiánem, česnekem, oregánem, křenem, zkrátka čímkoli, co máte rádi. A zároveň budete mít jistotu, co je uvnitř. V levnějších hořčicích často bývají zbytečná éčka. Dejte ale pozor, samotná semínka mají hodně silné projímavé účinky.

Jak na hořčici?

Klasická hořčice se vyrábí ze semen hořčice seté. Těch si připravte 100 gramů. Ta jsou bílá, ale dají se sehnat i hnědá. Abyste docílili perfektní žluté barvy, poslouží vám kurkuma. Postačí polovina malé lžičky. K tomu všemu přichystejte ještě 300 ml jablečného octa a med.

Do mísy dejte semínka a nalijte 150 ml octa. Nechte přes noc semínka nasáknout. Další den dolijte zbytek octa, přidejte kurkumu a rozmixujte mixérem do hladka. Následně dodejte dle chuti med nebo cukr a sůl. Z tohoto množství vyrobíte asi 300 ml hořčice, která vám v lednici vydrží 14 dní.

