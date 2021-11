Zdroj: gkrphoto / Shutterstock.com

Tohle tradiční, přitom levné jídlo nijak neztrácí na popularitě ani v době, která klade důraz na zdravou výživu. Smažený bramborák reprezentantem zdravé výživy zrovna není, zato je to opravdová lahůdka. Proto si ho možná nedopřáváme tak často, ale pokud už ho děláme, tak ho chceme mít skutečně luxusní. A k tomu nám pomohou zaručené tipy Florentýny Zatloukalové, autorky skvělých kuchařských knih. Co tato zdatná kuchařka doporučuje, pokud chceme vyrobit opravdu křupavý bramborák?

Kvalita bramboráku záleží na ročním období

Na přípravu bramboráku je nejvhodnější období přelomu a začátku roku – brambory jsou v té době v ideální bramborákové kondici. Mladé letní brambory se kvůli nízkému obsahu škrobu na bramboráky nehodí a brambory příliš dlouho uskladněné na jaře začínají klíčit, zelenají se nebo scvrkávají, což se pochopitelně podepíše na chuti výsledného produktu. A má to i svoji logiku – v horkém létě rozhodně nebudete mít takovou chuť na horké, mastné jídlo jako ve studeném začátku roku.

Zapomeňte na pečení

Snaha o zdravější verze klasických receptů pochopitelně doputovala i k bramboráku, a existuje spousta tipů, jak péct bramboráky v troubě. Pečené bramboráky nejsou vůbec špatné, ale vzhledem k tomu, že pečení a smažení fungují na odlišném principu, bude chuť pečeného bramboráku vždycky poněkud jiná. Pokud si tedy chcete jednou za čas dopřát opravdu klasický bramborák s roztřepenými křupavými okraji a výraznou chutí, vsaďte na smažení. Dá to sice víc práce a výsledek je kaloričtější, ale chuť je opravdu nedostižná. A pokud si bramborák dopřáváte jen svátečně, tak si to můžete klidně dovolit.

Pro přípravu opravdu křupavých bramboráků je nejlepší smažení na sádle Autor: Malgorzata WI / Shutterstock.com

Pánev jedině nerez

Oblíbené teflonové a smaltované pánve jsou bezpečnější, co se přichycení týče, ovšem onu krásnou zlatou barvu a požadovanou křupavost dá bramboráku pánev nerezová. Abyste riziko přichycení snížili, stačí pánev předtím, než do ní dáte tuk, minutu nasucho nahřívat na tři čtvrtiny maximálního výkonu, aby dno naakumulovalo teplo. To se neztratí ani vložením studených surovin, takže pěkná kůrčička je zaručená.

Smažte na sádle

Sádlo je skutečně na smažení bramboráků mnohem vhodnější než olej. A když na oleji trváte, zkuste do něj aspoň přidat lžíci sádla. Brambory se sádlem tvoří skvělou chuťovou kombinaci, které s olejem nedosáhnete. A smažte na střední teplotě – při nízké bramboráky nezískají pěknou barvu ani křupavost, při vysoké budou už téměř spálené, ale uvnitř syrové. Drobná rada, která ale zaručí opravdu vynikající výsledek, který bude K-Ř-U-P-A-T! Když brambory nastrouháte, vymačkejte je a slijte přebytečnou tekutinu (to ovšem není žádný velký objev). To důležité je, abyste přidali do těsta strouhanku!

A mějte na paměti, že bramborák by se měl konzumovat co nejrychleji po usmažení, druhý den už nebude křupavý žádný. Do druhého dne vám ale takový vynikající bramborák jistě nezůstane.

