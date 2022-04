Zdroj: Shutterstock

Pokud chcete, aby květiny ve váze byly krásné co nejdéle, musíte při péči o ně dodržet několik pravidel. Která to jsou? Pojďte se s námi podívat na tipy a triky, které zajistí jejich delší životnost.

Aby vaše květiny ve váze vydržely co nejdéle, nestačí jim jen pravidelně vyměňovat vodu. V první řadě je důležité upravit stonky. Růže se seřezávají šikmo, chryzantémám se stonky odlamují, slunečnice se namáčejí po prvním řezu na 10 vteřin do horké vody a dřevnaté stonky se drtí asi 3 cm od konce. Úprava stonků se provádí pod tekoucí vlažnou vodou, aby se do nich nedostal vzduch. Seřezávejte je každý den.

Do vázy nalijte vlažnou vodu tak, aby sahala asi do dvou třetin stonku květiny. Dejte si pozor, aby byl ve vodě pouze stonek a nikoliv listy. Ty by vám totiž brzy začaly hnít. Vodu ve váze vyměňujte každý den. Vždy by měla být vlažná, nejlépe v pokojové teplotě. V případě, že do vody přisypáváte výživu pro rostliny, vodu dolévejte jednou za 2 až 3 dny.

I výběr vázy je velmi důležitý. Řezaným květinám se bude nejlépe dařit ve skleněné nebo keramické váze. Váza by měla být vždy čistá a mýt byste ji měli po každé výměně vody. Vázu s květinami nedávejte na přímé slunce, k radiátorům ani do průvanu. Ideální je místo na chladnějším místě. Pokud ale chcete, aby květiny zdobily váš domov i na teplejším místě, přeneste je na chladné místě alespoň na noc.

Pokud květiny skloní květy z nedostatku vody, namočte přes noc celé stonky do vody. Když jsou květy zvadlé, vyhoďte je. Je to znak toho, že začínají hnít a tím škodí ostatním květinám ve váze.

Jak udržet květiny déle čerstvé podle babských rad?

Vhoďte do vázy měděnou minci, která zabraňuje množení bakterií a plísním.

Udržet vodu bez hnilobných bakterií pomůže také dřevěné uhlí.

Pokud květinám hnijí stonky, zastavte to pomocí stroužku česneku.

Květinám prospěje vlažný zelený čaj.

Růžím do vody přidejte půl lžičky cukru a jiným druhům dvě lžičky jablečného octa se lžičkou cukru.

Čerstvé květiny vydrží i pomocí rozdrceného aspirinu. Vodu pak jen dolévejte a měňte jednou za 3 dny.

