Chcete, aby byl váš trávník na zahradě hezčí než kdy předtím? Aby byl hustý a zelený? Pak dodržujte následující pravidla.

Časté a vyšší sekání

Výška sečení by měla být v průběhu léta vyšší než obvykle. Stébla trávy zkracujte méně než ve zbytku roku. Trávník by měl mít po sečení během léta minimálně 3 až 4 centimetry. Díky tomu nezamezíte proběhu fotosyntézy, která má na svědomí to, že je trávník hustý a zelený. Pokud chcete mít trávník ještě delší, ničemu to vadit nebude. Delší stébla si v sobě udrží mnohem víc vláhy. Trávník sekejte častěji.

Vydatné a méně časté zalévání

V létě potřebují brát kořínky trávy vodu z hloubky až 20 cm. Tam narozdíl od povrchu voda chvíli vydrží a neodpaří se. Při zalévání se tedy snažte o to, aby byla závlaha opravdu dostatečná. Trávník je lepší zalévat méně často a vydatněji.

Pokud budete zalévat jen na povrchu, voda se během chvíle odpaří a trávník bude téměř bez závlahy. Nikdy nezalévejte v době největšího vedra, naopak se snažte zalévat ráno, aby měla voda čas vsáknout se do půdy.

Nesekejte v největším horku

Trávník nesekejte při extrémně vysokých teplotách, ani během poledne. Lepší je počkat na večer, kdy bude chladněji. Pokud budou denní teploty vysoké, můžete trávník opatrně zchladit drobnou sprškou.

