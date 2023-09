Zdroj: shutterstock

Každý z nás si někdy vychutnal neopakovatelnou vůni a chuť čerstvě upečeného chleba. Lákavá vůně, křupavá kůrka a měkký střed – to je zážitek, který stojí za to zažívat znova a znova a znova. Ale jak to zařídit? Jak začít? Pečení chleba se může zdát jako náročná věda, ale s našimi tipy a triky se z vás stane skutečný chlebový maestro za pár minut.

Co potřebujete pro pečení chleba? Udělejte si pořádnou výbavu.

Základní ingredience

Pečení chleba je jako umění, ale každý dobrý umělec potřebuje svůj nástroj a materiál. K pečení chleba budete potřebovat mouku (celozrnnou, pšeničnou, žitnou nebo jakoukoliv jinou podle chuti), vodu, sůl a kvasnice. Všechny tyto ingredience najdete snadno v místním obchodě a věřte, že investice do kvalitní mouky se vám vrátí ve formě úžasného domácího chleba.

Jak na to?

Začněte tím, že si vezmete kvasnice (čerstvé nebo sušené) a smícháte je s vlažnou vodou v míse. Přidejte trošku cukru, který pomůže kvasnicím "probudit se". Nechte směs odstát asi 10 minut. Během této doby by měla směs zpěnit.

Jakmile jsou kvasnice zpěněné, můžete začít s přidáváním mouky a špetky soli do mísy. Míchejte, dokud se nespojí všechny ingredience a nevznikne vám hrubé těsto. Nyní přijde část, kdy se trochu zapotíte: hnětení. Položte těsto na lehce pomoučněný pracovní povrch a hněťte asi 10 minut, dokud těsto nebude hladké a pružné. Hnětení pomáhá vyvíjet lepek v těstě, což je klíčové pro výslednou texturu chleba.

Pak těsto vložte do mísy, kterou pokryjete čistou utěrkou nebo plastovou fólií. Umístěte mísu na teplé místo bez průvanu a nechte těsto kynout. V závislosti na typu kvasnic a teplotě v místnosti by mělo trvat 1-2 hodiny, než těsto zdvojnásobí svůj objem. Jakmile se tak stane, těsto "udeřte" pěstí, abyste uvolnili vzduchové bubliny, a poté jej tvarujte do formy.

A teď hurá na pečení

Jakmile máte těsto připravené, předehřejte troubu na 220 °C (430 °F). Pokud chcete dosáhnout opravdu křupavé kůrky, vložte do trouby malou mísu s vodou; vznikající pára pomáhá vytvořit krásně křehkou kůrku. Než vložíte těsto do trouby, můžete jej několikrát na povrchu naříznout ostrým nožem, což mu dodá atraktivní vzhled a umožní mu lépe se během pečení rozpínat.

Pečte chleba v předehřáté troubě po dobu asi 30-40 minut. Skutečný čas pečení může záviset na velikosti a tvaru vašeho chleba, takže je dobré ho pravidelně kontrolovat. Když je chleba hotový, měl by mít krásnou zlatavou barvu, a když po něm klepnete, měl by znít dutě.

Po vytažení chleba z trouby jej nechte vychladnout na drátkovém stojanu, aby se nezapařil a kůrka zůstala křupavá. Ačkoliv je velmi lákavé kousnout do něj hned, jak je čerstvě upečený, doporučujeme počkat alespoň 15-20 minut, než jej nakrájíte.

Kreativní variace

Nespokojte se pouze s obyčejným chlebem. Přidejte semena, ořechy nebo sušené ovoce pro pestřejší chuť. Experimentujte s různými druhy mouky nebo přidejte bylinky. Pečení chleba vám otevře svět plný chutí a možností, který čeká jen na vaši kreativitu.

Zdroj: sallysbakingaddiction.com, recepty.cz, pekarinka.cz