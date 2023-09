Zdroj: shutterstock

Každý, kdo kdy vkročil na Moravu, jistě slyšel o tomto kulatém zázraku plném ovoce, tvarohu nebo máku. Ale co je to vlastně frgál? Jedná se o křehký koláč, který si může být jistý svým místem v srdcích mnoha Čechů. A ačkoliv se zdá, že příprava může být složitá, dneska vám ukážeme, jak si i vy můžete vychutnat kus tohoto moravského klenotu, aniž byste museli překročit práh své kuchyně.

Hurá do pečení!

Tradice, která oslovuje

Morava je známá svými vinařskými sklípky, kroji a lidovými písněmi, ale jedním z největších pokladů této oblasti je nepochybně frgál. Ačkoliv se na první pohled může zdát jako obyčejný koláč, je za ním bohatá historie, tradice a zároveň mnoho variant a možností, jak si s ním můžete hrát v kuchyni.

Frgál - nejen ovoce

Ačkoliv jsou nejznámějšími verze frgálů ty s ovocem, nabídka variant je mnohem širší. Máte rádi tvaroh? Nebo co třeba klasika v podobě máku či ořechů? Každý si přijde na své. A nebojte, pokud nejste příznivci klasiky, moderní doba přináší i nové verze, například s čokoládou či karamelem.

Příprava může být hračka pro každého

Začneme s těstem, které je základem tohoto kulinářského díla. Do mísy si prosejte 500 g hladké mouky, ke které přidáte půl balíčku prášku do pečiva a špetku soli. Do této suché směsi pak vmíchejte 250 g másla nakrájeného na malé kostičky. Když máte hotovou drobivou konzistenci, je čas přidat 100 g cukru, dva žloutky a čtyři lžíce zakysané smetany. Vše důkladně promíchejte a zpracujte do hladkého těsta. Pak jej zabalte do potravinářské fólie a odložte do lednice na zhruba půl hodiny.

Mezitím, co těsto odpočívá, se můžete pustit do přípravy náplně. Zvolte si své oblíbené ovoce - mohou to být švestky, jablka, rybíz či jakékoli jiné. Celkem potřebujete 400 g ovoce, které si důkladně omyjete, očistíte a nakrájíte podle jeho druhu. Pak jej promíchejte se 100 g cukru, a pokud máte rádi skořici, klidně přidejte i lžičku tohoto koření.

Až budete mít vše připraveno, trouba by měla být předehřátá na 180 °C. Těsto vyndejte z lednice, rozdělte jej na dvě části a vyválejte na pomoučněném povrchu do dvou kruhů o průměru zhruba 25 cm. Na každý z těchto kruhů rozprostřete polovinu ovoce a lehce ho zatlačte do těsta.

Nyní už zbývá jen vložit frgál do trouby a péct zhruba 25 až 30 minut, dokud nevidíte, že okraje začínají získávat zlatavou barvu. Po vyndání z trouby frgál chvíli nechte vychladnout a pak už stačí jen jej nakrájet a podávat.

Doufám, že si tento tradiční moravský recept oblíbíte a bude vás provázet při mnoha rodinných oslavách či setkáních s přáteli. Dobrou chuť!

