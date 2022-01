Zdroj: Shutterstock

Odhaduje se, že průměrný Čech každý rok vyhodí přibližně 70 kg potravin v hodnotě 20 tisíc Kč. Nemusíte být ale expert na statistiky, aby vám při pohledu do odpadkového koše došlo, že byste vyhazování prošlých potravin měli omezit. Máme pro vás několik praktických tipů, jak srazit vaše náklady na minimum.

1. Naplánujte si, co budete vařit

Než vyrazíte na nákup, sepište si nákupní seznam podle toho, co se chystáte vařit. Zjistíte tak, co již doma máte a co vám chybí. Možná dokonce svůj jídelníček přeorganizujete, protože zjistíte, že potřebujete nějakou surovinu spotřebovat rychleji. Na nákup také nikdy nechoďte hladoví! Nakoupíte tak spoustu zbytečných potravin.

2. Zamrazujte, sušte, zavařujte, kvaste

Nakoupili jste více masa, protože bylo v akci? Rozdělte ho na menší porce do mikrotenových sáčků a dejte ho zamrazit. Zbyla vám v košíku jablka, o které už nikdo nestojí? Nakrájejte je na tenké plátky a usušte je na křížaly. Zkrátka a jednoduše prodlužte trvanlivost potravin mrazením, sušením, zavařováním nebo kvašením.

TIP: Napište si na lísteček na lednici obsah vašeho mrazáku. Budete tak vědět, co se v něm nachází a ušetříte za zbytečné nakupování potravin, které už tam máte.

Sušení potravin Autor: Shutterstock

3. Naučte se správně skladovat

Naučte se potraviny správně skladovat. Suché zboží, jako jsou například těstoviny, hrách nebo čočka, přendejte do skleněné těsnicí nádoby. Konce listové zeleniny, která se rychle kazí, patří do vody. Pečivo zabalte do utěrky nebo uložte do chlebníku a brambory či cibuli skladujte v chladu a temnu. Na internetu najdete spoustu manuálů na správné skladování potravin a organizaci lednice.

4. Pořiďte si vakuovačku potravin

Dalším šikovným pomocníkem, který vám pomůže zabránit plýtvat potravinami, je vakuovací systém. Trvanlivost surovin prodloužíte díky vakuovačce až pětinásobně a přitom si potraviny zachovají důležité živiny, vitaminy, vůni i chuť. Jak to funguje?

Když do vakuovacích sáčků, fólie nebo nádob vložíte potraviny, vakuovačka z nich vysaje vzduch. Tím se vytváří balíčky, které snadno uskladníte v lednici či v mrazáku. Zavakuované potraviny můžete kdykoliv zpracovat. Lze je také ohřívat přímo v obalu bez otevření. Tomu se říká metoda sous-vide.

Vakuování potravin Autor: Shutterstock

5. Sbírejte sezónní ovoce i zeleninu

Nejjednodušším způsobem, jak ušetřit nějakou tu korunu, je sbírat sezónní ovoce a zeleninu. Vyrazte do lesa na borůvky či houby, které můžete nasušit nebo z nich uvařit hromadu dobrot. Nasbírejte výborné špendlíky rostoucí podél polí či spoustu jiných druhů ovoce. Nejen že uděláte něco pro své zdraví příjemnou procházkou, ale také si potravin, které nasbíráte, budete mnohem více vážit.