Různé bylinky ale potřebují různý přístup. Jendou z možností je usychající bylinky odstřihnout, zkrátit jejich zaschlé stonky. Následně bylinky přeberte a vyhoďte ty povadlé. Pokud jste takto zpracovali petržel a koriandr, dejte je do sklenice s vodou, uzavřete sklenici nebo překryjte potravinovou fólií a dejte do lednice. Tak vydrží nejdéle. Jen jim pravidelně měňte vodu.

K bazalce se můžete chovat stejně, jen ji nedávejte do lednice, nechte ji na kuchyňské lince. Pokud se trápíte s pažitkou, rozmarýnem nebo tymiánem, zarolujte je do papírové, předem navlhčené utěrky. Tyto ruličky dejte do uzavíratelné plastové krabičky, zavřete a opět dejte do lednice.

Toto jsou krátkodobá řešení zhruba na týden. Pokud chcete delší dobu, zkuste to jinak.

Mrazák to jistí

Bylinky nakrájejte a dejte na plech, takto můžete vložit do mrazáku. Rychle zmrznou a vy je pak jen přesypete do potravinových sáčků na zip. Díky tomu se vám neslepí dohromady, ale budete je moci postupně odebírat. Toto je skvělé pro pažitku, kopr, mátu, koriandr a petrželku.

Pokud máte libeček a petrželku, můžete je zamrazit s vodou do formiček na led. Případně je můžete zalít zredukovaným vývarem. To využijete později u vaření.

Variantou je i sušení

To je ale musíte sklidit včas a ideálně během slunného dne, kdy v sobě nemají vodu. Rozložte je na suchém místě, případně je pověste v trsech. Sušit je můžete i velmi pomalu v troubě nebo sušičce.

