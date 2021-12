Zdroj: Thinkstockphotos.com

Víte, že nejvyhledávanějším slovním spojením na našich stránkách je smažení řízků? A když to hledáte, tak asi nevíte, jak na to. Tady je návod.

Vídeňský řízek neboli wiener schnitzel patří mezi jeden z nejvýznamnějších odkazů rakousko-uherské gastronomie. Říká se o něm, že jeho chuť si oblíbil významný rakouský vojevůdce maršál Radecký. Ten jej ale překvapivě poprvé ochutnal právě v Itálii, která byla v té době pod nadvládou Rakouska-Uherska. Tak se dostal na počátku 19. století řízek na talíře urozených na císařském dvoře a později i na stoly obyčejných strávníků. Vídeňský řízek je správně velká tence nakrájená telecí kotletka obalená pouze ve vejci a strouhance. Tuto pochoutku můžete nyní ochutnat v každé rakouské hospodě, nejlépe ji ale údajně umí u Figlmüllerů, kde dostanete řízek doslova přetékající přes okraj talíře. Tato restaurace má ve Vídni několik poboček, tu nejznámější najdeme přímo pod svatoštěpánským chrámem.

Strouhanka je základ

Na 4 porce řízků potřebujeme asi 300 g strouhanky (záleží samozřejmě na velikosti masa, počítáme asi s 1 kg). Použít lze samozřejmě strouhanku koupenou, ale není to ono. Je příliš suchá a tvrdá. Nejlepší je připravit si strouhanku vlastní, a to bezprostředně před smažením. Ideální jsou na to aspoň tři dny staré kousky housek, rohlíků a vek. Kdo dbá na dietní stravu, může si připravit strouhanku z dietních (například karlovarských) sucharů nebo místo ní použít nadrcené cornflaky. Ty můžete i míchat se strouhankou. Pak je trojobal křupavější.

Jaké maso zvolit?

Češi si tolik neoblíbili pravou verzi vídeňského řízku a dávají přednost vepřovému a kuřecímu masu. Nejkvalitnější je vepřová panenka, nejčastěji se ale dělají z vepřové kýty, která je finančně dostupnější. Řízek lze ale dělat i z kotlety (řízek je pak libovější) nebo z prorostlé krkovice (ale pozor na flaksy). Na kuřecí řízek se nejlépe hodí kuřecí prsní řízky, šťavnatější ale jsou vykostěné stehenní řízky. Ale samozřejmě že na pravý wiener schnitzel by měla být telecí kýta.

Další suroviny

Mimo masa a strouhanky je třeba připravit si asi 200 g mouky – někteří radí mouku hladkou, jiní nedají dopustit na hrubou. Dále budeme potřebovat 4 vejce, milovníci zdravé stravy používají jenom bílky kvůli cholesterolu obsaženému ve žloutcích. Dále použijeme asi lžičku soli. Ke smažení se hodí nejlépe rostlinný olej, který je dobré kombinovat s několika lžícemi sádla, máme-li ho k dispozici. Opět – pravý wiener schnitzel by se měl smažit na přepuštěném másle. Ale to má doma jen málokdo.



Smažení je věda

Pravý vídeňský řízek se smaží dvě až tři minuty po každé straně. Smažíme-li na sádle, pozná se to na jeho skvělé chuti, ale je příliš tučný. Použít lze i fritovací hrnec, který má výhodu, že je v něm řízek hotov rychleji.

Zajímavé je, že čím vyšší vrstva oleje, tím méně se jím nacucá strouhanka. Také je důležité, aby olej byl hodně rozpálený (lehce začíná tančit a kouřit), ale nesmí být už moc přepálený, aby nebylo smažení příliš překotné. Také smažte po menších dávkách. Když dáte řízků moc, teplota oleje prudce spadne a vy řízky budete spíš dusit.

Mnohem zdravější je smažení řízků v troubě s minimem oleje – v tomto případě ale řízek nikdy nebude zcela zlatý, zůstane světlejší a chuťově se klasické variantě vyrovná jen stěží. Nezapomeneme na tradiční citrón na pokapání.

Řízek krok za krokem

Maso pokrájíme zešikma proti vláknu na zhruba centimetrové plátky.

Poklepat stačí velice lehce, klidně pouze rukou. Můžeme zlehka vysušit kuchyňskými utěrkami.

Obalujeme nejprve v mouce. Tu k masu co nejpevněji přitiskneme, zabráníme tím nežádoucímu odlupování trojobalu v průběhu smažení. Dále obalujeme ve vejci (můžeme rozšlehat s trochou soli). Nedoporučuje se do vajec přidávat vodu, olej ani jiné další přísady.

Jako poslední obalujeme ve strouhance, opět co nejvíce přitiskneme. Pokud nám vejce a strouhanka přebývají, můžeme obalování zopakovat, ale počítejme, že obal je pak o poznání vyšší.

Řízky smažíme pozvolna ve vyšší vrstvě oleje, eventuálně s trochou sádla nebo nejlépe v přepuštěném másle. Až maso na povrchu jemně zrůžoví, maso otočíme a dosmažíme z druhé strany.

