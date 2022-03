Zdroj: Shutterstock

Knihovna je jako výkladní skříň. Každý kdo se na ni zadívá, udělá si obrázek o tom, kdo jste a co máte rádi. Proto je dobré mít knihovnu zorganizovanou a srovnanou. Přečtěte si návod, jak efektivně uspořádat knihovnu.

Ačkoliv spousta lidí dává prostor čtečkám nebo filmovému zpracování knih, stále většina z nás nedá dopustit na klasické vazby a doma kupí množství knih. Neustále však vychází nové kousky a tak se těžko odolává jejich nákupu. Knihy pak zabírají všechny možné police a povalují se ve všech místnostech vaší domácnosti. Pak nastává problém najít tu konkrétní. Řešením je prostorná knihovna a její správná organizace.

Pečlivě protřiďte knihy

Každý z nás má doma zbytečné knihy, které například zdědil po rodičích a nikdy do nich nenahlédl. Takové knihy vám nic nedávají a měli byste je poslat o dům dál. Můžete je například nabídnout ve skupinách na sociálních sítích, prodat na bazaru nebo pokud jsou v dobrém stavu darovat je do knihovny.

Správná organizace

Dalším krokem je správná organizace knih, abychom se v nich lépe orientovali. Můžete si knihovnu poskládat abecedně podle autorů, velikosti nebo témat. Do jedné police tak narovnáte například kuchařky, do druhé dětské knihy a do další třeba knihy o pěstování nebo romány. Dalším řešením je třídění knih podle barvy přebalu. Taková knihovna vypadá velmi zajímavě. U této organizace si ale musíte pamatovat barvu knihy, jinak ji jen těžko najdete.

Knihy také můžete skládat vertikálně nebo horizontálně. Do poliček se ale vejde více knih uspořádaných vertikálně. Zajímavě však vypadá i tato kombinace, zejména pokud máte velkou knihovnu. Pokud máte některé opravdu zajímavé kousky, které byste chtěli vystavit na odiv, lze využít také metodu faceování, tedy vystavení výtisků čelem.

Dolaďte knihovnu dekoracemi

Když už máte knihovnu pečlivě srovnanou, není od věci ji ozvláštnit dekoracemi. Pokud je v ní místo, doplňte na něj například designovou vázu, stylovou sošku, lucernu, oblíbený hrníček nebo suvenýry z cest. Zkrátka cokoliv, k čemu máte vztah. Pokud chcete být obzvlášť kreativní, můžete vnitřní strany knihovny polepit tapetami.

Zdroj: living.cz, bonami.cz