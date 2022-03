Zdroj: Shutterstock

Při uspořádání kuchyně byste v první řadě měli myslet na to, kolik osob v domácnosti ji bude používat a jaké jsou jejich potřeby. Pro jednoho člověka nebude potřeba pořizovat velkou myčku či lednici. S každou další osobou se ale potřeby na počet skříněk a velikost spotřebičů bude zvyšovat. Čím více lidí, tím více nádobí a potravin.

Při navrhování kuchyně je také důležité určit si pracovní zóny. Takovými je zásobovací zóna (lednice a skříňky), kuchyňské náčiní, nádobí, uklízecí zóna (myčka, dřez, odpadky), příprava jídla a zóna vaření.

Jak určit pořadí prováděných činností

Při návrhu kuchyně byste měli uspořádat kuchyňské skříňky a vybavení tak, aby se vám usnadnil celý proces přípravy jídla. Odpadkové koše by měly být pod dřezem, na pravé straně od dřezu by měla být pracovní deska a sporák. Lednice by toto pořadí vždy měla uzavírat nebo začínat. Toto uspořádání je však ideální pro praváky. V případě leváků stačí pořadí pouze obrátit.

Důležité také je, aby spotřebiče, jako je lednice, sporák a dřez, měly rozestup. Při vaření byste měli překonat kuchyň pouze v několika krocích. Spotřebiče by od sebe tedy měly být 120 až 210 cm.

Při návrhu uspořádání si také dejte pozor na to, aby plynový sporák nebyl umístěn vedle okna, protože by případný vítr mohl způsobit požár. Stejně tak není vhodné k oknu umisťovat lednici, která by se v případě slunečného počasí mohla přehřát. Lednice by také neměla být vedle sporáku a trouby, kvůli teplotním rozdílům zařízení.

Základní desatero

Ideální výška pracovní plochy by měla být 85 až 88 cm. Záleží ale i na vaší výšce. Největší pracovní plocha by měla být mezi dřezem a varnou deskou. Z obou stran sporáku by ideálně měl být prostor pro odkládání či přípravu. Nejlepší umístění trouby je nad úrovní pracovní desky. Dřez a myčka by měly být vždy u sebe. Lednice má být na okraji kuchyňské linky blíž ke dveřím. Přípravná plocha by měla být dlouhá ideálně 80 cm a více. Je lepší mít více zásuvek než méně. Nezapomeňte na správné osvětlení. V kuchyni je třeba centrální i bodové. Odpadkové koše by měly být pod dřezem.

Zdroj: Baumax.cz, Novinky.cz