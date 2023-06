Zdroj: Pixabay

Sklizeň rajčat už se pomalu blíží. Máte-li každý rok velkou úrodu, jistě přemýšlíte, jak rajčata chutně zužitkovat. Jednou z možností je sušení. Je to překvapivě snadné, navíc jsou sušená rajčata levnější a chutnější než ta z obchodu.

Nejen v české, ale i v mnoha zahraničních kuchyních jsou sušená rajčata součástí mnoha chutných pokrmů. Mohou se sušit na slunci, v sušičce nebo troubě. Sušit můžete prakticky všechny druhy rajčat, která jsou dostatečně vyzrálá nebo ještě lépe přezrálá. Nejvhodnější jsou ale rajčata masitá.

Před sušením Rajčata před sušením omyjte, osušte a zbavte stopek. Poté je rozkrájejte na půlky nebo na čtvrtky. Někdo je zbaví dužiny se semínky, urychlí se tak proces sušení. Cherry rajčátka můžete sušit celá.

Jak sušit rajčata v sušičce

Tento způsob je nejjednodušší a nejkratší. Nakrájená rajčata lehce osolte, případně okořeňte, rozmístěte na pláty sušičky tak, aby se vzájemně nedotýkala, nastavte teplotu na 75 °C a sušičku zapněte. Přibližně za 8 hodin by měla být rajčata usušená. Během sušení po několika hodinách rajčata otočte a lehce zploštěte.

Sušení rajčat v troubě

Při sušení v troubě budete potřebovat pečicí papír. Ten položte na suchý čistý plech a na papír pak rozložte rajčata. Troubu udržujte na stejné teplotě, jakou by měla mít i sušička, tedy 75 °C. Je nutné při sušení ponechat troubu alespoň trochu pootevřenou, aby z trouby mohla unikat vlhkost.

Sušení ukončete, pokud jsou rajčata ještě vláčná, ale už z nich nevytéká šťáva. Pokud byste je přesušili, rajčata by ztvrdla a ani při dalším zpracování, například zavařování nebo nakládání do oleje, už by nezměkla.

Jak sušit rajčata na slunci

Sušení rajčat na slunci je způsob, který lidé používají už po staletí a díky němuž získají rajčata výtečnou chuť. Nespotřebujete při něm žádnou energii, ale vyžaduje trpělivost a také vhodné podmínky, tedy především suché, teplé a slunečné počasí.

Na sušení budete potřebovat vhodná větší síta, která je třeba vypodložit, aby pod nimi proudil vzduch. Síta lehce potřete olejem a rozložte na ně rajčata. Ty následně posypte mořskou solí, případně i bylinkami (vhodná je bazalka, rozmarýn, oregano nebo tymián) a dejte přímo na slunce. Sušení větších kusů rajčat trvá asi 3 až 4 dny, pokud je nakrájíte na plátky, budou stačit dva dny.

Zdroj: ireceptar.cz, pestitelka.cz