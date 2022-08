Zdroj: shutterstock

Brambory neodmyslitelně patří do české kuchyně. Jejich příprava může být ale zdlouhavá. Můžete je příště zkusit uvařit v mikrovlnce, trvá to jen tři minuty. Jak na to?

Brambory z mikrovlnné trouby chutnají úplně stejně jako ty, které uvaříte v hrnci. A navíc ušetříte čas! Některé mikrovlnky mají v sobě funkci vaření v páře označenou zkratkou „steam“. Do speciální misky s dírkovaným dnem vložíte suroviny, které chcete uvařit, a celou misku vložíte do misky s vodou. Během chvilky si tak připravíte jídlo.

Vaše mikrovlnka žádnou speciální funkci nemá? Nevadí!

Vložte očištěné a nakrájené brambory do krabičky, ideálně do uzavíratelné a vhodné do mikrovlnky – postačí krabička na obědy apod., nalijte k bramborám dvě lžíce vody a zakryjte. Dejte na zhruba sedm minut do mikrovlnky.

Nemáte krabičku?

I to se dá řešit. Brambory osolte a zabalte do papírové kuchyňské utěrky nebo vložte do mikrotenového sáčku. Pokropte opět lžící vody a dejte do mikrovlnky na pět minut. Přesná doba záleží na druhu a velikosti brambor.

zdroj: apetitonline.cz, labuznik.cz