Brambory jsou oblíbenou přílohou v českých domácnostech. Zpracovat je lze na tisíce způsobů a s přípravou často můžete strávit celou věčnost. Přitom v mikrovlnce je máte připravené do tří minut. Jak na to?

Na první dobrou to může znít podivně a možná až nebezpečně – ale ano, i v mikrovlnné troubě můžete připravit brambory. A ještě si pochutnáte. Brambory připravené v mikrovlnce při správně přípravě mohou chutnat úplně stejně jako ty, které uvaříte v hrnci. Možností, jak na to, je hned několik.

Program „vaření v páře“

U některých novějších modelů mikrovlnek můžete zvolit program, který je označován anglickým slovem „steam“. Do češtiny by se to dalo přeložit jako „vaření v páře“. Díky němu lze zpracovat mnoho potravin, včetně brambor.

A jak na to? Stačí dát brambory do speciální misky s dírkovaným dnem. Celou tuto mísu poté umístěte do druhé misky s vodou a obě nádoby vložte do mikrovlnky. Za pár minut máte s programem „steam“ hotovo.

Brambory připravíte i bez programu

Je pravda, že řada modelů mikrovlnek zmíněnou funkci nemá. To ale vůbec nevadí. I tak můžete brambory snadno připravit. Stačí očištěné a nakrájené brambory umístit do uzavíratelné krabičky. Zvolte takovou, která vydrží vysoké teploty mikrovlnky.

Nakrájené kusy podlijte pár lžicemi vody a pak je zakryjte víkem. Postup je sice delší, ale za pět až osm minut v závislosti na velikosti brambor máte hotovo.

Mikrovlnka si poradí i se slupkami

Pokud patříte k milovníkům pečených brambor se slupkou, máme pro vás dobrou zprávu. I taková chuťovka se dá připravit v mikrovlnce. Kusy brambor ze všech stran propíchejte vidličkou, špejlí nebo nožem. Poté je umístěte na talíř a zapněte mikrovlnku. I s většími kusy takto nachystaných brambor si mikrovlnka hravě poradí do deseti minut, ne-li dřív.

