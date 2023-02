Zdroj: Thinkstockphotos.com

Rýže se dá připravit na tisíce způsobů, přičemž každý druh rýže vyžaduje trochu jiné podmínky při vaření. Velmi oblíbeným typem je sypká rýže, která se hodí jako příloha, do rizota nebo k asijským pokrmům. Její příprava není nic složitého, jak na ni?

Vaření rýže není žádná věda, přesto je nutné dodržet několik kroků, abyste ji nepřevařili a nevznikla vám z ní rozblácená kaše, která není ani chutná, ani nevypadá dobře naservírovaná na talíři. Než se pustíte do samotného vaření rýže v hrnci, můžete ji vylepšit dvěma způsoby: předmáčením nebo smažením. Jak na to?

Příprava sypké rýže s předmáčením

Rýže jsou sušená zrna. Její vlastnosti včetně chuti můžete vylepšit tak, že ji před samotným vařením necháte namočit ve studené vodě. Takto odstátá rýže jednak nabobtná a změkne, zároveň se však zbavíte zbytečného škrobu.

Do hrnce nasypte rýži. Tu poté zalijte studenou vodou tak, aby byla celá ve vodě. Nechejte ji odstát nejméně jednu hodinu. Následně rýži slijte a nechejte ji okapat. V dalším hrnci rozpusťte asi 40-50 gramů másla. Přidejte rýži a do nádoby nalijte horkou vodu v poměru 1 : 1, přidejte sůl a přiveďte vodu k varu.

Hrnec zakryjte pokličkou a poté snižte teplotu tak, aby voda jen jemně probublávala. V tomto stavu ji nechte 12 až 15 minut v závislosti na typu rýže. Poté, co se voda částečně vypaří a zbytek se vsákne do rýže, máte hotovo. Plotýnku vypněte a nechte rýži dojít pod pokličkou.

Příprava sypké rýže smažením

Pokud nechcete rýži předmáčet, můžete zkusit přípravu sypké rýže tím, že ji nejprve osmažíte. Postup je jednoduchý a zvládne ho každý.

Rýži nejprve propláchněte v cedníku, abyste se alespoň částečně zbavili zbytečného škrobu. Očištěnou rýži odložte a nechte odkapat. Mezitím se můžete pustit do přípravy pánve. Do ní nalijte jednu až dvě polévkové lžíce rostlinného oleje a rozehřejte ji. Do rozpálené pánve poté nasypejte propláchnutou a okapanou rýži. Tu smažte pět až dvanáct minut v závislosti na typu rýže. Důležité je rýži po celou dobu neustále míchat.

Do připraveného hrnce nalijte dvojnásobný objem vody, než byl původní objem rýže. Zapněte plotýnku, vodu osolte a přiveďte k varu. Poté přidejte osmaženou rýži a hrnec zakryjte pokličkou. Stáhněte teplotu plotýnky a rýži vařte tak dlouho, než se voda neodpaří. Po několika minutách máte sypkou rýži.

