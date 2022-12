Zdroj: Thinkstockphotos.com

Odpadkových košů je celá řada – jak druhů, tak velikostí. Je tak z čeho vybírat a každý si z široké nabídky najde to pravé pro sebe a svoji domácnost. Je libo nerezový koš? Nebo bezdotykový, který otevřete mávnutím ruky? V kamenných obchodech nebo na e-shopech dnes už zkrátka najdete cokoliv.

Rozhodující je objem koše

Jak velký koš je žádoucí koupit? To záleží na mnoha faktorech. V první řadě je při výběru koše nutné myslet na to, kolik je v domácnosti lidí. Platí zde vcelku jednoduchá logika – čím více lidí, tím více vyprodukovaného nepořádku a tím více žádoucí je sáhnout po koši s větším objemem.

V zásadě platí, že pro jednu osobu je ideální koš o objemu tři až deset litrů. Pro čtyřčlennou rodinu je pak vhodný koš o velikosti čtyřicet až šedesát litrů. Také záleží, do jaké místnosti plánujete koš umístit. Do pracovny bohatě stačí menší koše, zato do kuchyně jsou potřeba ty objemnější, protože zde během dne při vaření vyprodukujete výrazně více nepořádku.

Plast, nebo kov?

Důležité je to zkrátka s velikostí koše nepřehnat. Čím větší totiž je, tím déle trvá, než se naplní. To by mohlo vést k tomu, že nedojedené kusy jídla se budou v obrovském koši válet déle. Měly by tak více času na to začít zapáchat.

Na propustnost pachu má také vliv materiál, ze kterého je koš vyrobený. Nejčastěji ho můžete sehnat v plastové nebo kovové variantě.

Plastové modely jsou sice levnější a často lehčí, ale tím jejich výhody končí. Jsou totiž náchylnější k propustnosti zápachu z koše do místnosti. Stěny dále nasávají nežádoucí nečistoty, které poté vytváří skvrny a obecně jsou méně pevné.

Za to kovové typy lépe udrží zápach z odpadků uvnitř koše. Nevýhodou je, že jsou dražší a ve vlhkém prostředí hrozí vznik koroze.

Koš lze vybrat podle způsobu otevírání

Na závěr je vhodné zmínit, že existuje celá řada odpadkových košů podle způsobu otevírání. Mezi oblíbené patří pedálové koše, které se otevírají za pomocí nožního pedálu. Poměrně novými jsou tzv. bezdotykové koše, které v sobě mají zabudované čidlo. To může být napájeno baterií nebo adaptérem ze sítě. Pokud však patříte k příznivcům klasiky, doporučujeme ručně otevírací koše. I zde si však můžete vybrat – a to buď víko otočné, nebo stlačovací.

