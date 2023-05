Zdroj: Shutterstock

Už jste někdy přemýšleli o tom, jak asi vidí vaše kočka? O kočkách je známo, že v noci vidí lépe než my lidé, ale jak je tomu přes den? Mají zrak jako ostříž, nebo pro ně představujeme pouze rozmazanou šmouhu?

Kočky vidí svět ve zcela odlišném světle než my. A to obzvlášť v noci. Jak je to možné? Smyslové buňky v sítnici (retina), takzvané tyčinky, zodpovídají za vnímání jasu. Světlo, které vstupuje zornicí, tyto tyčinky podráždí. Čím větší podráždění, tím silnější je vnímání jasu v mozku. Kočičí oči mají podstatně více tyčinek než lidské oči. Specializují se tedy na vnímání světla a tmy.

Kočičí oči navíc mají pod sítnicí oka další strukturu, která podporuje noční vidění. Jedná se o strukturu většinou ve tvaru půlměsíce, která je umístěna v oku mezi sítnicí a cévnatkou. Mají ji nejen kočky, ale i psi a dobytek. Tato struktura pak odráží dopadající světlo jako zrcadlo. To znovu zvyšuje podráždění tyčinek. Proto mohou kočky vidět, i když není téměř žádné světlo.

V noci si můžete všimnout, že pokud měsíční světlo nebo světlo lampy dopadne přímo do očí kočky, můžete tuto reflexní vrstvu vidět jako nažloutlý nebo modrozelený odraz v očích kočky. Když je úplná tma, jsou dokonce i kočičí oči ochromeny a v tomto případě se musí kočky orientovat jinak než zrakem.

Jak kočky vidí barvy?

Kočky vidí barvy jinak než my. Jednu z hlavních rolí hrají čípky - fotoreceptorické buňky v oční sítnici, díky kterým rozlišujeme barvy. Kočky mají oproti lidem velmi málo čípků, které reagují na červené světlo, takže v jejich světě převládá modrá, šedá a žlutá barva.

Červenou a zelenou barvu kočka nerozlišuje. Neznamená to ale, že by se pro ni předměty těchto barev staly neviditelné. Jen si je kočičí oko přizpůsobí doslova k obrazu svému.

Nové výzkumy zároveň uvádí, že kočky jsou schopné vidět i barvy, na které je lidské oko krátké, tedy barvy na konci ultrafialového spektra, které lidské oko může vidět pouze pod černým světlem. Zdá se, že kočičí vnímání světa tedy může být neuvěřitelně živé a unikátní.

