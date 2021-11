Zdroj: Rudmer Zwerver / Shutterstock.com

Kuna patří ke zvířatům, jejichž přítomnost dokáže nadělat majitelům nemovitostí spoustu starostí. Její schopnost napáchat v objektu značné škody je totiž přímo pověstná. My vám poradíme, jak nezvanou návštěvnici spolehlivě vlákat do pasti.

U nás žije kuna lesní a kuna skalní, přezdívaná domácí. Právě ta totiž navštěvuje lidská obydlí, rekreační objekty, auta a odvažuje se už i do měst. Usadí se v nějakém tichém koutě a započne dílo zkázy. Svými ostrými zuby dokáže zničit zateplení budov, střešní krytinu, kabely (a to i v motorech aut), vyplení kurník. Vše navíc znečišťuje silně páchnoucí a potenciálně infekční močí, trusem a výměšky žláz, kterými si značkuje své území. Nešťastné majitele navíc i přes svou drobnou velikost obtěžuje značným, převážně nočním hlukem. Není proto divu, že ji chtějí vlákat do pasti.

Řešením může být sklopná past

Existuje nespočet lidových rad, jak kunu vypudit. Mezi ně patří například umístění lidských vlasů či psích chlupů na strategická místa, pořízení psa nebo kočky nebo vystříkání jejího teritoria silným parfémem (jen pozor, aby aroma nevypudilo i domácí obyvatele). A potom existují i profesionálnější řešení. Mezi ta patří například sklapovací past, tzv. sklopec, vlastně klec z nerezového drátu. Je průchozí, neboť kuna se cítí bezpečněji, když vidí na druhé straně průchod, a je proto snazší ji do pasti vlákat. Kuna není v pasti nijak zraněná, past funguje na principu nášlapného systému, který nechá spadnout dvířka na obou stranách klece.

Základem úspěšného odchytu do sklopce je správná návnada Autor: The Toidi / Shutterstock.com

Jak kunu do pasti dostat?

Kuna je bystrá a inteligentní, proto není úplně snadné ji do pasti vlákat, ovšem se správným postupem a prostředky nakonec zvítězíte, zatímco kunu přemůže vrozená zvědavost a mlsný jazyk. Existují speciální granulované či tekuté návnady, ale využít můžete i vlastní domácí zásoby. Jako osvědčená návnada poslouží odřezky kuřecího či rybího masa, vhodná je třeba uzená makrela, případně vnitřnosti či voňavý špek. Je důležité maso před umístěním do pasti nijak neomývat a nesušit, aby nezesláblo jeho charakteristické aroma, které kuny vábí. Poněkud překvapivě kunu lákají i sušené švestky, jejichž výhodou je, že nelákají jiná zvířata (například kočky). Osvědčené je i čerstvé vejce, naši předkové spoléhali na čerstvé máslo, husí sádlo nebo bylinky jako kočičí máta (šanta kočičí) a kozlík lékařský, které přitahují pohlavně zralé kočky a kočkovité šelmy, nebo fenykl.

Nezbytná pravidla odchytu

Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv návnadu, je dobré ji rozmístit i kolem pasti, aby kuna získala k pasti důvěru. Past umístěte na místo, kudy kuna chodí, a trochu ji zamaskujte, aby splynula s okolním prostředím. S pastí i návnadou musíte samozřejmě manipulovat pouze v rukavicích, protože lidský pach by kunu spolehlivě odradil. Past také alespoň dvakrát denně (ráno a večer) kontrolujte. V případě, že se kuna chytí, nepodlehněte pomstychtivosti, a třebaže je to škodná, mějte na mysli, že je to živý tvor, a navíc chráněný. Chycená kuna je samozřejmě stresovaná a může být agresivní, takže přikryjte past dekou, aby se zvíře uklidnilo. Při manipulaci si pro jistotu vezměte ochranné rukavice, past odvezte dál od civilizace do přírody a tam kunu vypusťte.

