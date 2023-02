Zdroj: Shutterstock

Pokud pracujete v kanceláři, zajisté uvítáte, bude-li příjemně vybavená a barevně sladěná. Design kanceláří je důležitý pro celkovou pohodu a dobrou pracovní atmosféru. Na co se zaměřit při vybavování kanceláře? Nechte se inspirovat těmito tipy:

1. Barva místnosti

Nestárnoucí klasiku představuje bílá. Přemýšlíte-li nad jinou barvou, dejte pozor na výrazné tóny, které mohou negativně ovlivňovat kreativitu a tvůrčího ducha. Také mějte na mysli, že pokud nejste v kanceláří sami, tak každý zaměstnanec má jiný vkus. Bílá barva navíc umožňuje lépe sladit nábytek a kancelářské doplňky.

Podívejte se, jak si zařídit malou kancelář:

2. Vzdušnost

Přeplněné místnosti nábytkem už dávno nejsou in. Trendem je tzv. minimalistický styl. Nábytek, který není potřebný, proto neumisťujte do kanceláří. Proud kreativity a myšlenek se uvolňuje jednodušeji v místnosti, jejíž charakteristickým rysem je zejména vzdušnost. Velká okna, přes která budou do místnosti pronikat sluneční paprsky, budou rozhodně to, co ve svých kancelářích nutně potřebujete.

3. Nástěnka nápadů

Je prospěšné mít v kanceláři místo, kam se zapisují nápady. Může se zdát, že tato nástěnka působí rušivě a nehodí se do celkového designu, ale opak je pravdou. Takový rušivý element rozbije zažité stereotypní prostředí. Umístěte takovou nástěnku na místo, kam vám padne zrak nejčastěji. Nezapomeňte do blízké vzdálenosti umístit i fix. Nikdy totiž nevíte, kdy vás napadne myšlenka, která může být průlomová ve vašem byznysu.

4. Přirozená zeleň

Příjemnou atmosféru navozují i květiny. Kromě toho, že produkují kyslík a pohlcují oxid uhličitý, některé druhy jsou dokonce do kanceláře vhodné. Dokáží čistit vzduch, zvyšují jeho vlhkost, pomáhají absorbovat škodliviny z ovzduší a mají relaxační a estetické účinky.

5. Vhodná kombinace umělého a přirozeného světla

Pracovní stůl by neměl být umístěn přímo proti oknu. V místnosti by mělo být centrální světlo a pak kancelářská lampa na stole, díky které máte možnost regulovat si dostatek světla na své pracovní místo.

Zdroj: homeincube.cz, idnes.cz