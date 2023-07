Zdroj: Shutterstock

Bílé a zářivé záclony i přes veškerou péči časem ztrácí svou přirozenou bělost. Naštěstí existuje několik osvědčených způsobů, jak s použitím různých přírodních roztoků bílou barvu zase oživit. Pokud se uchýlíte raději k chemickým přípravkům, mějte na paměti, že jsou většinou vyrobeny na chlorové bázi, a proto je v žádném případě nesmíte sušit na sluníčku.

1. Sůl

Pokud máte záclony silně zašedlé, namočte je na několik hodin do silně osolené vody. Ideálně je nechte v lázni přes noc a druhý den vyperte tak, jak jste zvyklí. Jestliže chcete účinnosti soli podpořit, můžete k ní přisypat ještě několik sáčků s práškem do pečiva.

2. Citron

Jen máloco z toho, co se běžně nachází v naší domácnosti, je stejně univerzálním pomocníkem jako citron. Je nepostradatelný v kuchyni, pomáhá při úklidu, dokáže zachránit pokaženou barvu na vlasech, odstranit skvrny i zápach z našich rukou a také vybělit záclony! 100 ml citronové šťávy přidejte do vody a záclony v ní půl hodiny před praním namáčejte, anebo ji nalijte přímo do pračky.

3. Ocet

Další hrdina s nadpřirozenými schopnostmi je ocet. Kromě dochucení tlačenky s cibulí zvládne pomoct i při leštění oken, mytí podlah, odstraňování vodního kamene nebo zápachu z odpadu. A hravě si poradí i s bělením zašlých záclon. Zhruba 150 ml octa nalijte do dávkovače na tekutý prací prostředek nebo přímo do bubnu pračky a záclony vyperte.

4. Prášek do pečiva a jedlá soda

Pokud rádi pečete, určitě vám doma nechybí ani prášek do pečiva nebo jedlá soda. I tyto ingredience dokáží navrátit vašim záclonám světlejší odstín. Asi pět pytlíčků prášku do pečiva nebo jedlé sody rozpusťte ve vlažné vodě a záclony v ní několik hodin namáčejte. Nebo je přidejte buď k prášku na praní či do bubnu pračky a rovnou je v nich vyperte. Anebo oba postupy zkombinujte.

5. Základ je správné praní

Nejen to, v čem záclony perete, ale také to, jak je perete, rozhoduje o jejich vzhledu. Proto záclony perte na program určený pro jemné prádlo a na 30 stupňů. Perte je v pracím sáčku, který zabrání jejich zatržení v bubnu pračky. Nikdy nepoužívejte aviváž. Použijte tekutý škrob, díky němuž prach a další nečistoty na záclonách potom neulpí tak snadno a rychle. Záclony odstřeďujte pouze na nízké otáčky, tedy maximálně na 400 otáček za minutu.

