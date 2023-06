Zdroj: Shutterstock

Mezi základní vybavení patří obracečky, vidlice a kleště, které usnadňují manipulaci s potravinami. Při jejich nákupu věnujte pozornost materiálu, z něhož jsou vyrobeny. V tomto případě nešetřete a určitě nepoužívejte běžné kuchyňské náčiní. Teploty u grilu jsou výrazně vyšší než při běžném vaření, a proto pořiďte vybavení, které je pro tento účel přímo určené. V opačném případě by se náčiní nejen zničilo, ale především by mohlo znehodnotit připravované jídlo nebo vás popálit. Vždy proto volte produkty vyrobené z tepelně odolného materiálu a s dlouhou rukojetí, které jsou pro grilování určené.

Jak správně čistit gril? Podívejte se na video:

Pozor na popáleniny!

Bezpečnost by měla být při grilování prioritou. Investujte proto do speciálních žáruvzdorných rukavic, které vás ochrání při obsluze grilu, manipulaci s rozpálenými rošty, jehlami a dalším náčiním. Vhodným materiálem je kůže, neopren či silnější bavlna, délka by měla dosahovat po předloktí. Sázkou na jistotu jsou speciální kevlarové rukavice, které odolají teplotě 350 ºC i vyšší. A určitě nezapomeňte na pevnou a odolnou zástěru!



Dočista!

Pravidelné čištění grilu je nezbytností a nejde jen o estetickou a hygienickou stránku. Zajistíte si tak dlouhou životnost grilu, bezpečnost jeho provozu i optimální rozvod tepla. Potřebovat budete kartáč se silnými nerezovými štětinami pro čištění roštů, vhodný přípravek na odstranění nečistot, houbičku, škrabku a hodit se bude i speciální štětec, kterým vymetete nečistoty ze všech koutů.

