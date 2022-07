Zdroj: Pexels

Patříte mezi milovníky vína a rádi si vozíte z dovolené nějakou tu lahvinku? Aby se však vaše investice do kvalitních vín vyplatila, je potřeba vína vhodně uskladnit v domácí vinotéce. Jak ale vybrat vinotéku, aby splňovala všechny vaše potřeby? Poradíme vám, na co se při výběru zaměřit.

Nejprve se zamyslete, který druh vína nejčastěji pijete a v jakém množství. Současně zvažte způsob chlazení a rovněž umístění vinotéky.

1. Vybírejte podle druhu oblíbeného vína

Základním kritériem pro výběr domácí vinotéky je druh vína. Pro červené víno je totiž vhodná jiná teplota než pro bílé. Pokud tedy v domácnosti pijete pouze jeden druh vína, je pro vás vhodnější vinotéka s jednou chladicí zónou. V opačném případě je třeba zvolit vinotéku dvouzónovou, kdy se dá teplota regulovat v jednotlivých zónách odděleně. Pokud se chystáte k archivaci vín, investujte do třízónové vinotéky.

2. Velikost vinotéky

Velikost vinotéky záleží na vaší spotřebě vína, tedy jak velké jsou vaše obvyklé zásoby. Kapacita vinotéky se uvádí podle počtu láhví, případně podle počtu litrů, které vinotéka pojme. Platí ale, že je lepší mít více místa než méně. Víno se uskladňuje ve vodorovné poloze, aby byl korkový špunt neustále zvlhčován a nevysychal. Po seschnutí totiž hrozí následná oxidace vína.

3. Umístění

Vinotéku můžete zakomponovat do kuchyňské linky nebo ji umístit do prostoru. Volně stojící vinotéky mohou být například v jídelně či obývacím pokoji originálním designovým solitérem. Bude-li vinotéka v místnosti, kde trávíte hodně času, zaměřte se při výběru také na její hlučnost a berte v potaz odvod tepla ze zadní části přístroje. Pravidlem také je, že by vinotéky neměly stát v místnostech, kde se teplota pohybuje nad 22 °C, nebo pod 10 °C.

4. Způsob chlazení

Existují dva základní druhy chlazení vinoték – termoelektrické a kompresorové. Kompresorové fungují na stejném principu jako většina dnešních ledniček. Výhodou je, že tento systém chlazení je výkonný, úsporný, tichý a dokáže prostor vinotéky vychladit během pár minut. Oproti tomu je termoelektrické chlazení, které funguje na principu průchodu proudu dvěma kovovými vodiči, méně výkonné, hlučné a má vysokou spotřebu elektrické energie. I doba zchlazení je znatelně delší, může trvat až 24 hodin. Výhodou je nízká cena, proto je toto chlazení používáno spíše u levnějších a menších modelů vinoték.

Zdroj: ireceptar.cz, vinotrh.cz