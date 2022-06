Zdroj: Shutterstock

Jahodník potřebuje živiny, aby plodil bohatou úrodu, tvořil nové listy a odnože. Pokud nemá dostatek bóru, začne se u něj projevovat deformace plodů. V případě, že jahodníku chybí vápník, plody snadno měknou, což se nehodí zejména při sběru jahod. Nedostatek základních prvků draslíku a fosforu způsobuje zbarvení listů na konci sezóny do červena. U malin a ostružin se nedostatek základních živin projevuje sníženou vitalitou rostlin, předčasným žloutnutím a opadáváním spodních listů.

Jahodník můžete přihnojit třemi způsoby. Prvním způsobem hnojení je nasypat živný kompost nebo substrát okolo rostlin na začátku vegetace. Druhým je použití jednosložkového nebo kombinovaného minerálního hnojiva. Toto hnojení jde ruku v ruce s okopáváním záhonku, hnojivo by se mělo zapravit do zeminy ke kořenům. Posledním způsobem hnojení je doplňování živin v době dozrávání jahod hnojivem rozpuštěným ve vodě, a to buď do půdy, nebo na list.

Pevné hnojivo Autor: Shutterstock

Pro hnojení jahodníku můžete použít pevná, tekutá nebo minerální hnojiva. Pevná neboli organominerální hnojiva jsou například směsi rohoviny, sušeného trusu hospodářských zvířat a vícesložkových minerálních hnojiv doplňujících hlavní živiny i stopové prvky. Tekutá hnojiva kombinují rozpuštěná minerální hnojiva například s hydrolyzátem z rohoviny nebo s humáty či různými výluhy ze statkových hnojiv. V minerálních hnojivech jsou živiny ve sloučeninách, které rostlina snadno přijme.

Pokud používáte tekutá hnojiva podle návodu, rostliny dostávají vše, co potřebují. V případě pevných hnojiv to není tak jednoznačné. Balení obsahuje různé množství granulí či prášku a odhadovat správné množství i rozmístění hnojiva na plochu tak není úplně snadné. Zkuste si tedy zvážit množství hnojiva, které naberete do hrsti, změřte si, na jakou plochu by ta hrst měla přijít, a pak budete vědět, že jahody dostaly vše potřebné.

U maliníku a ostružiníku platí totéž co u jahodníku. Pro tyto ovocné keře je zatím vytvořeno málo speciálních hnojiv, a proto je řadíme k jahodníkům.

Zdroj: ireceptar.cz, izahradnik.cz