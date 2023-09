Zdroj: Shutterstock

Schody uvnitř vašeho domu mohou být jeho chloubou. Jen je třeba vědět, jak je vybrat – jaký zvolit materiál, tvar, rozměry a samozřejmě design, který je v tomto případě skutečně důležitý. Poradíme vám, co všechno byste před volbou měli zvážit.

Stavíte či rekonstruujete patrový dům či mezonet a přemýšlíte, jaké schodiště vybrat? Jde o velmi výrazný prvek interiéru a jeho výběr může silně ovlivnit vnitřní prostředí vašeho domu. Schodiště by mělo ladit s celkovým zařízením interiéru.

Pokud máte spíše moderní nábytek a vyznáváte čisté linie, pravděpodobně se vám zalíbí nášlapy z kovu a skleněné zábradlí. Jestli si ale potrpíte na starožitný nábytek a doplňky, bude se vám pravděpodobně zamlouvat dřevěné schodiště s vyřezávaným zábradlím. Trendem poslední doby jsou také třeba dřevěné nášlapy a zajímavé kovové zábradlí.

U dřeva na schodišti ale může nastat problém. Je třeba ho sladit s jinými dřevěnými součástmi interiéru, tedy s podlahou, dveřmi či nábytkem.

Točité, nebo přímé schodiště?

Můžete mít i kamenné, betonové či laminátové schodiště. Zásadní samozřejmě je, aby plnilo svůj účel - tedy aby se po něm pohodlně a bezpečně chodilo. Ozdobné prvky a design, to už je nadstavba, která může váš interiér vkusně doplnit. Zvažte také, kolik prostoru váš dům nabízí. Pokud máte dost místa, můžete si dovolit přímé schodiště. Do poněkud stísněnějších prostor se hodí spíš to točité.

Důležité jsou také nášlapy a bezpečnostní prvky

Schody patří mezi rizikové části domu, a tak bezpečnou chůzi po schodišti ovlivňuje také osvětlení, aby byly stupně dobře rozeznatelné. Pohyb po schodech vám usnadní doplnění denního světla umělým osvětlením. Osvětlení má umožňovat bezpečnou chůzi hlavně ze schodů a co nejméně oslňovat. Je tedy dobré zvolit několik menších světel, která budou osvětlovat jednotlivé schody ve všech úsecích. Skvěle se hodí nástěnná svítidla či LED pásky nebo malá LED světýlka u každého schodu.

