Jak vybrat matraci do dětské postýlky

Zdroj: Shutterstock

Vybrat správnou matraci pro miminko není tak úplně snadné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Pokud výběr podceníte, můžete způsobit dítěti spoustu zdravotních problémů. Jak tedy vybrat matraci do dětské postýlky? Poradíme vám, jak na to.