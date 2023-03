Zdroj: Shutterstock

Před nákupem nástěnných hodin si pečlivě promyslete, do jaké místnosti je chcete umístit. Na kuchyňských hodinách budete pravděpodobně odpočítávat dobu vaření, takže volte přehledný ciferník nebo digitální zobrazení času. Hodiny do dětského pokoje by měly mít číslovaný ciferník, aby děti mohly snáze odečítat čas. Do obýváku, chodby a pracovny volte designové modely, které vám i vašim hostům dají pojem o čase a zároveň doladí vzhled interiéru.

Podle typu umístění a vašich preferencí se zamyslete také nad projekcí času. Analogové ručičkové hodiny jsou sice estetičtější variantou, ale digitální vám dají přesnější pojem o čase, a navíc mohou být podsvícené, takže na nich uvidíte čas i ve tmě.

Design hodin

Na výběr máte nepřeberné množství materiálů a designů od plastových a dřevěných přes kamenné, betonové až po textilní, skleněné, vinylové nebo kovové.

Na trhu najdete hodiny s 3D ciferníky, které nemají žádný kryt a lepí se rovnou na zeď, modely připomínající starožitné hodiny a ikonické retro kousky. Pod vintage designem se však skrývají moderní a zcela nové hodiny. Mnohé hodiny jsou v minimalistickém designu, což v praxi znamená, že na ciferníku chybí čísla a mnohdy i grafické označení jednotlivých hodin, takže přesné odečítání času bývá problém. Oblíbené jsou také hodiny z vinylových desek.

Důležitým designovým parametrem je také tvar ciferníku. Kromě kruhové klasiky si můžete pořídit i čtvercové, obdélníkové, oválné nebo asymetrické hodiny. Některé minimalistické hodiny ani nemají ciferník a skládají se pouze z ručiček.

Barva nástěnných hodin

Barvu nástěnných hodin doporučujeme vybírat podle stylu samostatné místnosti a také dle barvy podkladu. Pokud máte zařízený pokoj v moderním minimalistickém stylu budou mu slušet hodiny větších rozměru, čistých linií a kontrastní k barvě podkladu. Když pokoji dominuje například více dřevěných prvků nebo třeba tmavší nábytek, budou se tam hodit hodiny dřevěné. Pokud patříte k příznivcům retro nebo vintage najdete speciální kousky nástěnných hodin i pro tento interiér.

Zdroj: heureka.cz, fonso.cz