Zdroj: Shutterstock

Jak podpořit zdravý spánek? No přece kvalitní přikrývkou a polštářem. Trh však nabízí různé typy přikrývek, a vybrat tu správnou tak může být docela oříšek. Máme pro vás jednoduchý návod, jak vybrat peřinu krok za krokem.

Výběr přikrývky bývá stejně jako výběr matrace zcela individuální. Zatímco vám se bude skvěle spát pod tenkou a lehkou přikrývkou, váš partner bude večer uléhat raději pod těžší a objemnější peřinu. Právě od vašich osobních preferencí se odvíjí to, jaký druh materiálu přikrývky zvolit. Neméně důležitým faktorem při výběru peřiny je také roční období a obvyklá teplota ve vaší ložnici.

Jiný typ přikrývky si totiž vyberete do vytápěného panelákového bytu a jiný na chatu do ložnice, kterou vytápíte pouze příležitostně. Pokud vás trápí alergie na roztoče či peří, i to byste měli při nákupu přikrývky zohlednit.

Typ přikrývky: Letní, zimní, nebo celoroční?

Ze všeho nejdříve si promyslete, zda chcete mít více přikrývek pro různá období, nebo vám postačí jedna univerzální přikrývka, kterou využijete po celý rok.

Celoroční přikrývky Zlatou střední cestu představují celoroční přikrývky, které mají gramáž tak akorát, aby se vám pod nimi spalo příjemně po celý rok. Celoroční peřinu oceníte mimo jiné i v případě, že doma nemáte dostatek úložného prostoru pro skladování několika různých peřin.

Letní přikrývky jsou lehké, tenké a jejich výplň s nízkou gramáží je jako stvořená pro horké letní dny. Pro zimní období se zase hodí prošívané hřejivé přikrývky připomínající klasické duchny. Zimní peřiny vynikají výbornými termoizolačními vlastnostmi, takže vás v chladném počasí hezky zahřejí. Nejteplejší přikrývky mívají velmi objemnou výplň s hustšími vlákny o gramáži zhruba 400 g/m².

Přírodní materiály, nebo umělá vlákna?

Volba materiálu je neméně důležitá. Vybírat můžete buď z přírodních – nejčastěji se jedná o husí či kachní peří, ovčí vlnu, ale také hedvábí, nebo z umělých vláken, která jsou čím dál oblíbenější. Mějte však na paměti, že péřové přikrývky nejsou vhodné pro alergiky. Berte v potaz také fakt, že péřovou přikrývku nemůžete jen tak hodit do pračky. Peří jakožto přírodní materiál potřebuje zvláštní péči – každý den je třeba peřinu načechrat, vyklepat a čas od času zanést do čistírny. Jeho pozitivní vlastnosti jsou však nenahraditelné.

Přikrývky z umělých vláken jsou cenově dostupné a snadné na údržbu. Nejčastěji se setkáte s výplněmi z dutého vlákna, které je měkké, hřejivé, lehoučké a vhodné pro alergiky.

Zdroj: heureka.cz, xxxlutz.cz