Zdroj: shutterstock

Existuje ohromné množství různých vložek do bot. Každá bota je ale jiná a stejně tak i každá noha. Vybrat tu správnou variantu může být extrémně náročné. Pojďte se podívat, z čeho si vůbec můžete vybírat a na co se zaměřit.

Proč byste vůbec měli vložky kupovat? Vložky chrání vaši nohu, ale i botu. Boty se neopotřebovávají a vydrží mnohem déle. Navíc jsou vložky pohodlné a zajistí, že vaše noha bude mít komfort. Obzvlášť pokud na sobě máte jedny boty celý den, měly byste o vložkách uvažovat. Záleží ale samozřejmě, co od vložek očekáváte.

Základní věci, na které myslet při nákupu

Jaká je délka stélky nohy? To je číslo jedna, když se dáte do nákupu. Vložka musí v botě perfektně sedět, jinak se krabatí a překáží. Nejenom že je to nepohodlné, ale také si zaděláváte na zdravotní problémy.

Pokud dlouho stojíte nebo chodíte

V takovém případě jsou pro vás jistě vhodné vložky ortopedické, které okopírují tvar nohy a podpoří ji tam, kde potřebuje. Dlouhé stání namáhá vaši klenbu a je dobré dbát na její pohodlí.

Pokud nosíte podpatky, určitě sáhněte po silikonových vložkách, které chladí a zároveň zabraňují otlačení. Do bot sportovních dejte vložky přírodní. Přírodní vložky se hodí i do obyčejných tenisek, které nosíte na vycházky a nákupy.

Pokud vás trápí zapáchající boty, sáhněte po vložkách proti pocení. Ty se vyrábí i ve voňavé variantě. Jsou antibakteriální a omezí tak pocení. Zároveň pachy pohltí.

Zdroj: blog.eobuv.cz