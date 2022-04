Zdroj: Shutterstock

Základem výběru vhodného substrátu je především znalost, co rostlina pro svůj růst potřebuje a jak se o ni správně starat. Substrátů je totiž mnoho druhů a většina z nich je namíchaná přímo na míru dané rostlině. Existuje několik univerzálních substrátů. Skoro každý druh rostliny má však vlastní substrát s jiným složením a odlišným pH.

Univerzální substrát

Univerzální substrát má pH mezi hodnotou 6 až 7, což je mírně kyselá až neutrální půda. Univerzální substrát má všechny složky, jako je písek, humus, jíl a rašelina, namíchané v takovém poměru, který vyhovuje většině rostlinám. Takový substrát se hodí pro balkonové květiny, jako je pelargonie, fuchsie nebo petunie. Dále také pro pěstování rostlin v samozavlažovacích truhlících, rostlin vhodných do pařeniště a do záhonů s dvouletkami. To jsou například růže nebo keře s drobným ovocem.

Výsevní substrát

Výsevní substrát se používá především na jarní výsev květin a zeleniny. Obsahuje dostatek základních živin a hnojiva, aby se mohla rostlina rychle uchytit a vyrůst. Základem výsevního substrátu je rašelina, díky které je půda kyprá a prospívá tak růstu kořenů. Tento substrát však není vhodný pro dlouhodobé pěstování.

Zahradnický substrát

Zahradnický substrát se využívá pro pěstování rostlin a květin v záhonech na zahradě. Lze ho použít i pro rostliny ve skleníku, případně pro balkonové květiny. Je totiž ideálně provzdušněný a nasákne dostatek vody. Než ho ale použijete, zjistěte si, co daná rostlina skutečně potřebuje, protože zahradnický substrát není vhodný pro všechny druhy rostlin.

Substrát pro pokojové rostliny

Tento substrát je neutrální, aby vyhovoval velkému množství druhů rostlin. Je složený ze světlé a tmavé rašeliny, která je obohacena o humus a hnojiva. Substrát pro pokojové rostliny je vhodný k dlouhodobému pěstování.

Druhy substrátů Autor: Shutterstock

Substrát pro bylinky

Substrát pro bylinky by měl připomínat středomořskou půdu, protože odtud většina bylinek pochází. Jedná se o směs rašeliny, písku a organických hnojiv. Substrát pro bylinky není příliš bohatý na živiny, protože ani půda ve středomoří není příliš úrodná.

Substrát pro sukulenty

Substrát pro kaktusy a sukulenty tvoří rašelina, křemičitý písek, živiny, jílovité prvky a zvýšený podíl porézního materiálu, který zabrání případnému uhnívání kořenového systému.

Substrát pro orchideje

Tento substrát je maximálně provzdušněný. Obsahuje vysoké procento vláknité rašeliny, vápenec, piniovou kůru a dřevité uhlí. Některé typy mohou obsahovat dokonce i molitan. Stejné podmínky vyžadují také bromélie či kapradiny.

Zdroj: ireceptar.cz, abecedazahrady.cz