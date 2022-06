Zdroj: Shutterstock

Před samotným dekorováním si sestavte plán. Zamyslete se, do jakého stylu chcete svatební výzdobu ladit a v jakých barvách by měla být. Nezapomínejte na to, že by výzdoba měla tvořit harmonický celek společně s vybraným místem, oblečením novomanželů a dalšími doplňky, jako je například svatební kytice. Práci si usnadníte tím, že si sestavíte konkrétní seznam dekorací. Budete tak mít jistotu, že na nic nezapomenete. Do seznamu zařaďte i takové maličkosti, jako jsou ubrousky, balónky, jmenovky a další dekorace.

Svatební výzdoba by měla být jednotná. Dekorování bude o to jednodušší, když si určíte téma. Mezi nejoblíbenější styly svatby patří zejména svatba v boho stylu nebo v přírodním a retro stylu.

Svatba podle ročního období

Svatbu můžete dekorovat také podle ročního období. Na jaře se hodí především spousta voňavých květin, jako jsou narcisy, tulipány nebo hyacinty. Jaro je také plné svěžesti a kvetoucích stromů, proto volte veselé a jasné světlé barvy. V létě budou na svatebním stole vypadat krásně pivoňky, lilie, slunečnice nebo gerbery. Z barev volte spíše výraznější barvy.

Pokud plánujete svatbu na podzim, inspirujte se přírodou, která se zbarvuje do teplejších barev, jako je oranžová, žlutá, hnědá. Vyzdobit svatební tabuli můžete kaštany, dýněmi nebo šípky.

Zima sice pro svatby není příliš oblíbeným obdobím, ale je naprosto kouzelná. Soustřeďte se proto i na ty nejmenší detaily, nabízí se například drobné perly, sněhové vločky a květiny typické pro toto období, jako je například cesmína. Co se barev týče, volte hlavně z odstínů stříbrné, zlaté a podobných barev.

Jaké svatební dekorace jsou trendy?

Jak jsme již zmínili, velmi oblíbené jsou svatby v přírodním stylu. Na takové se hodí například stará prkna, křídové tabule, paletové posezení, různé dřevěné bedny a sudy. Do okolí můžete naskládat také malé balíky sena či staré kovové kyblíčky. Drobnosti pak můžete ještě doladit jutou nebo přírodními provázky. Skvěle vypadají také dřevěné dekorace na svatbu. Do venkovního prostředí se navíc hodí různá světýlka a romantické osvětlení.

