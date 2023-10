Zdroj: Shutterstock

Vybrat správnou baterii do kuchyně není jen tak. Existuje spousta nových tipů a funkcí, díky kterým pro vás bude mytí nádobí mnohem snadnější. Podívali jsme se jim proto na zoubek a máme pro vás rady, podle kterých si vyberete tu pravou.

Ačkoliv se vám může zdát výběr baterie jako maličkost, není tomu tak. Správně zvolená vodovodní baterie totiž dokáže doplnit styl vaší kuchyně.

Při jejím výběru tak musíte zvolit nejen vhodný typ a vzhled, ale také vzít v potaz jejich praktické vlastnosti, které vám usnadní používání a možná i ušetří nějakou tu korunu za spotřebu vody.

Nejprve je třeba zohlednit to, jaké praktické vlastnosti od baterie chcete. Baterie by neměla být příliš nízká, jinak byste mohli mít problém s napouštěním vody do větších hrnců a také s jejich oplachováním.

Ze stejného důvodu se do kuchyně vyplatí pořídit baterii s vytahovací sprškou, která vám poslouží jako prodloužení vodovodní baterie.

Typ vodovodní baterie – páková, kohoutková, nebo termostatická?

Pákové baterie postupně nahrazují tradiční kohoutkové. Jejich výhodou je oproti kohoutkovým rychlejší a pohodlnější nastavení požadované teploty, čímž se zároveň omezuje množství zbytečně odtočené vody. Určitě vám přijde vhod i snadné a rychlé zastavení vody jediným pohybem.

Stejně tak, jako je snadné vodu zastavit, je snadné se i opařit při nechtěném otočení páky. Když však páku ponecháte na stejném místě, budete mít při opětovném puštění vody opět stejnou teplotu.

Na ni si však budete muset chvíli počkat, u tohoto typu totiž déle trvá, než se rozteče teplá voda. Tím bohužel dochází k nechtěným ztrátám při regulaci požadované teploty.

Termostatická vodovodní baterie

Termostatické baterie představují skvělou volbu. Mají totiž předem nastavenou požadovanou teplotu, standardně 37-38 stupňů. Baterie dokáže sama namíchat teplou a studenou vodu a požadované teploty dosáhne během pár vteřin. Tím odpadá zdlouhavá regulace i zbytečný průtok vody.

Domácnosti s dětmi určitě ocení také bezpečnostní pojistku, která děti chrání před opařením. V případě výpadku studené vody se baterie navíc automaticky uzavře.

Před instalací je však nutné počítat s tím, že je potřeba zajistit stabilní přísun teplé vody – ideálně z teplárny či dostatečně velkého bojleru. Menší kotle či karmy nejsou v tomto ohledu dostačující.

