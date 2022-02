Zdroj: Shutterstock

Akvaristika je oblíbeným koníčkem mnoha z nás. Patří k méně náročným koníčkům, přesto i rybičky vyžadují téměř každodenní péči. Zejména čištění akvária bývá problém a jednou z nejpracnějších činností. My vám ale poradíme, jak ho vyčistit krok za krokem.

Jak často čistit akvárium

Čištění je u každého akvária individuální. Rychlost znečištění ovlivňuje velikost nádrže, přítomnost a kvalita filtračního zařízení, hustota rostlin a množství rybiček. Malá akvária s velikostí do 50 litrů doporučujeme čistit jednou za týden. U větších akvárií měňte část vody každých 14 dní. Čím více rostlin v akváriu máte, tím méně se bude znečišťovat. I kvalitní filtr vám může ušetřit spoustu práce.

1. Výměna vody v akváriu

Pro výměnu vody budete potřebovat kyblík, odkalovací zvon a hadici. Odkalovací zvon napojte na hadici a konec hadice vyveďte do kyblíku. Poté nasajte do odkalovacího zvonu vodu a kontrolujte, zda voda odtéká do kbelíku. Odkalovacím zvonem pomalu začněte čistit dno akvária. V případě, že máte v akváriu hodně rostlin, můžete dno vyčistit jen pomocí hadice.

2. Zbavte se řas

Skvělým pomocníkem na odstranění řas jsou magnetické stěrky. Pokud na nános řas ani stěrka nestačí, použijte nástavec se žiletkou. Dejte si ale pozor, abyste žiletkou nepoškrábali sklo. Odstraněné řasy se odplaví spolu s dalšími nečistotami při odkalování dna.

3. Dolejte čistou vodu

Při čištění akvária odčerpejte maximálně třetinu vody. Po vyčištění a odkalení dna dolévejte vodu pozvolna a pomalu, aby nedošlo ke zčeření dna. Doporučujeme dolévat klasickou vodu z vodovodu. Jen si dejte pozor na teplotu, ta nesmí být příliš studená ani teplá, měla by být vlažná. Načerpaná voda se pak smíchá s původní vodou a teplota se ustálí.

4. Čištění filtru a krycích zařízení

Filtr nečistěte, když odkalujete dno. Je třeba, aby filtr nastavil biologickou rovnováhu v akváriu. Bez bakterií, které se ve filtru usadily, to ale nepůjde. Filtr tedy čistěte samostatně jiný den. U filtru vyčistěte od řas, usazenin a vodního kamene především hadice, vnitřní molitanové filtry, vnitřní krycí skla nebo kryty vybavené zářivkami.

