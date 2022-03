Zdroj: Shutterstock

Bílé tenisky jsou nadčasovým trendem. Když zářivě bílé boty poprvé obujeme, zaplaví nás opojný pocit. O to větší je pak zklamání ze zjištění, že jsou špinavé. Poradíme vám, jak vyčistit bílé tenisky, bílou podrážku i tkaničky, aby boty opět zářily novotou.

Každý materiál se čistí jinak. Nejjednodušší je čištění bílých tenisek vyrobených z hladkého syntetického materiálu. Plátěné, semišové nebo sportovní boty se síťovinou budou větší oříšek. Největší péči potřebují bílé kožené tenisky.

Nejprve odstraňte ty největší nečistoty nasucho. Pomůže vám v tom kartáček s jemnými měkkými štětinami. Začněte čistit od podrážky a krouživými pohyby pokračujte k vrchní části boty. Tkaničky a vložky do bot před čištěním vyndejte, protože ty se čistí samostatně.

Jak vyčistit bílé plátěné tenisky

Plátěné tenisky se čistí celkem snadno. Na čištění můžete použít mycí emulzi, kterou zakoupíte v drogeriích, nebo si vyrobit stejně účinnou domácí pastu z pracího prášku a teplé vody nebo s jádrovým mýdlem. Do pasty můžete přidat také jedlou sodu. Na detaily kolem švů a dírek na tkaničky využijte starý kartáček na zuby. Po vydrhnutí nečistot pečlivě nečistoty vymyjte, jinak se vám na teniskách vytvoří nevzhledné mapy.

Plátěné tenisky lze prát i v pračce. Je třeba je ale vložit do ochranného sáčku na prádlo a přidat k nim světlý ručník. Na samotné praní zvolte co nejkratší program bez odstřeďování, s teplotou maximálně do 30 stupňů. Nepoužívejte prací prostředky s bělidlem.

Jak vyčistit bílé kožené tenisky

Bílé kožené tenisky se čistí trochu hůře než plátěné, ale ani to není raketová věda. Kůže se totiž nesmí namočit ani poškrábat. Na čištění tedy použijte vlhký jemný hadřík s mycí emulzí nebo speciální čisticí pěnou. Boty po čištění neoplachujte, ale vytřete je dosucha čistým hadrem.

Jak vyčistit bílou gumovou podrážku

Bílou gumovou podrážku vyčistíte abrazivním čisticím přípravkem, kterým v domácnosti odstraňujete například připáleniny z pánve. Spodek boty jednoduše pomocí přípravku a vody vyčistěte jemným kartáčem. Dejte si ale pozor na drsné částečky v písku nebo tvrdé štětiny kartáče, které mohou gumový povrch narušit a podrážka tak bude více absorbovat špínu.

Jak vyčistit tkaničky

Pokud máte špinavé tkaničky, nechte je odmočit v teplé vodě společně s práškem na praní. Pak je stačí jen proprat v ruce, propláchnout a nechat uschnout. Tkaničky nikdy neperte v pračce, mohly by se vám srazit.

