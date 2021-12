Zdroj: Panya_Anakotmankong/Shutterstock.com

Cigaretový kouř dokáže v bytě natropit pěknou paseku, obzvlášť pokud je interiér vystaven oblakům modravého dýmu po mnoho let. Pokud na vás padl úkol udělat z takového bytu znovu čistý a svěží, nezoufejte, s našimi radami se vám to podaří.

Pokud například koupíte nebo zdědíte byt, který obýval náruživý kuřák, čeká vás velký úkol zbavit byt zažraného cigaretového kouře. Takový byt je nejenže nepříjemně cítit, ale dehet obsažený v kouři také barví stěny i bytové textilie do nevábné žluté, někdy až hnědé barvy. Udělat z takového bytu opět čistý a svěží nebude hned ani zadarmo, ale dobrá zpráva je, že se to nakonec podaří.

Na textilie platí pračka a čistírna

Cigaretový kouř se dokáže vsáknout do koberců, záclon, sedaček, nábytku i stěn, a ani několikadenní větrání problém nevyřeší, i když je základem. Samozřejmě je možné veškeré vybavení prostě vyhodit, protože už nestojí za to se o jeho obnovu snažit. Ale pokud ho chcete z jakýchkoliv důvodů zachovat, začněte právě u textilií. Všechny záclony, závěsy, povlaky, ubrusy a podobně dejte do pračky a vyperte na nejvyšší možnou teplotu, jakou vydrží. Pokud nejsou pratelné, tak je odneste do čistírny. Mějte na paměti, že nejnáchylnější k načichnutí jsou přírodní materiály jako vlna a bavlna.

Na čalouny zkuste sodu

Čalouněný nábytek a koberce zkuste poprášit vrstvou jedlé sody, nechte několik hodin působit a poté vyluxujte. Jedlá soda by do sebe měla natáhnout dehet i nepříjemný zápach. Pokud to nepomůže, můžete proces opakovat, případně vyzkoušet speciální přípravky z drogerie. Pokud ani tak neuspějete, objednejte profesionální mokré čištění.

Jedlá soda vám pomůže zbavit čalounění a koberce zápachu i zažloutnutí Autor: Shutterstock.com

Nábytku pomůže ocet

Nepříjemný odér do sebe natáhl i nábytek, proto ho umyjte (skříně a zásuvky i zevnitř) octovým roztokem, který dezinfikuje a neutralizuje zápach. Vodu s octem můžete použít i na kožený či koženkový nábytek, ale potom ho ošetřete vhodnou impregnací. U skříní a zásuvek vytřiďte obsah, který bude také načichlý, a nechte otevřený nábytek pořádně vyvětrat. Umýt musíte i okna včetně rámů a také žaluzie, lamelu po lamele, pokud na oknech jsou. To samé platí pro lustry a žárovky. Samozřejmě je nezbytné vyluxovat, podlahy, které snesou mokré vytírání, pečlivě vytřete. Pokud jsou v bytě parkety, vyluxujte je a vytřete pouze vlhkým hadrem nebo mopem. Někdy je ale potřeba parkety nechat přebrousit a zrepasovat.

Malíři to jistí

Pokud je byt hodně promořený, nezbude vám než znovu vymalovat. Před malováním je ale potřeba stěny oškrábat, protože jinak zápach i nehezké zbarvení znovu prostoupí na povrch. Pokud jsou v bytě tapety, většinou nezbývá než je strhnout a nahradit novými, případně novou výmalbou.

Když máte hotovo, můžete ještě atmosféru bytu doladit pohlcovači pachů a čističkou vzduchu, a hlavně už v něm dál nekouřit. A pokud doma kouříte, můžete si dát skoncování s tímhle zlozvykem třeba jako novoroční předsevzetí.

Zdroje: magazínplus.cz, čistápohoda.cz