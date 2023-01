Zdroj: Shutterstock

Mnoho z nás nedá na dřevěná kuchyňská prkénka dopustit. Na jejich povrchu se však tvoří malé řezy od nože, ve kterých se zachycují nezdravé bakterie. Na rozdíl od plastu je dřevo porézní a při vložení do myčky se zkroutí a možná dokonce praskne. Jak ho tedy zbavit zápachu a nečistot?

Víte, že dřevěné prkénko má na sobě více bakterií než to záchodové? Zatímco plastová prkénka můžete snadno umýt v myčce na silný program, s dřevěnými si budete muset poradit jiným způsobem. Poradíme vám, jak se snadno zbavit bakterií z masa nebo zeleniny, které se v kuchyňských prkénkách rády drží a množí.

1. Použijte ocet

Častým používáním vody a mycího prostředku můžete oslabit povrch dřeva a dřevěná prkénka pak nebudou odolná vůči zářezům od nožů. Proto k dezinfekci a čištění prkének používejte hadřík namočený v octu. Kyselina octová je totiž dobrým dezinfekčním prostředkem, který je účinný i proti velmi škodlivým bakteriím, jako jsou E. coli, salmonella a staphylococcus.

2. Sůl nad zlato

Princezna Maruška z pohádky Sůl nad zlato dobře věděla, že bez soli se neobejdeme. A to jak v kuchyni, tak i v čištění domácnosti. Pokud chcete dřevěné prkénko zbavit bakterií, stačí ho potřít vlhkým hadříkem namočeným v soli. Když navíc sůl s vodou necháte na prkénku pár minut působit a pak jej spláchnete horkou vodou, zaručeně se zbavíte všech nežádoucích pachů.

3. Nejúčinnější dezinfekce: peroxid

Peroxid vodíku je tím pravým pomocníkem, kterého využijete k boji proti šíření bakterií na vašem prkénku, a to zejména pokud jste krájeli syrové maso. K dokonalému očištění nejdřív prkénko přetřete papírovou utěrkou namočenou do octa. Jiným papírovým ručníkem namočeným do peroxidu vodíku pak prkénko ještě jednou důkladně přetřete.

4. Citron odstraní zápach

Páchne vaše prkénko po krájené cibuli, česneku, syrovém či vařeném mase nebo rybě? Pomůže vám citron. Pokud se tedy chcete zbavit zápachu a prkénko zároveň vydezinfikovat, potřete ho celé důkladně polovinou citronu.

5. Jedlá soda čistí hloubkově

Zázračná jedlá soda vám pomůže čistit dřevěná prkénka hloubkově. Smíchejte lžičku jedlé sody s půl litrem teplé vody, přelijte do rozprašovače a celé prkénko směsí postříkejte. Nechte 30 minut působit a pak prkénko houbičkou pod tekoucí vodou omyjte.

