Formičky na cukroví, které se používají jednou za rok, často zčernají nebo se na nich objeví rez. Obzvlášť, pokud jste jim po loňském pečení nedali tolik péče, kolik by potřebovaly. Jak je ale vyčistit, abyste drhnutím malých a často neforemných vykrajovátek nestrávili mládí? Vyzkoušejte naše tipy.

1. Kypřicí prášek s vodou

Formičky vložte do hrnce, zalejte vodou a přisypejte jeden nebo dva prášky do pečiva. Vařte asi deset minut. Potom hrnec odstavte z plotny, nechte vykrajovátka na cukroví vychladnout a pořádně je osušte. Namísto kypřicího prášku můžete zkusit přidat pár lžic jedlé sody nebo hydroxid sodný, kterým odstraníte i slabší připáleniny. Nezapomeňte ale, že nádobí musí být z nerezu, jinak byste je mohli nenávratně poškodit.

2. Sůl s citronem

Sodu můžete také smíchat s vodou: vzniklou směsí potřete zrezavělá místa a nechte působit. Obdobně můžete smíchat citronovou šťávu se solí.

3. Coca-Cola

Zbylo vám v lednici trochu Coca-Coly? Zkuste do ní formičky a vykrajovátka naložit přes noc. Měla by rozpustit usazené nečistoty. Do pečení se tak s trochou štěstí budete moci pustit hned další ráno.

4. Ocet

Skvěle funguje i lázeň z vody a bílého octa v poměru 1 : 1. Použít můžete i klasický kvasný ocet – do něj stačí formičky na noc namočit.

5. Pasta na zuby

Pokud potřebujete z nerezové oceli odstranit nehezké mapy, většinou matné, můžete použít kartáček na zuby a pastu. Postupujte stejně, jako když čistíte sklovinu svých zubů.

6. Alobal

Rovnější tvary, tedy spíš vykrajovátka, můžete zbavit rzi a skvrn pomocí zmačkaného alobalu. Rozhodně je nepoškrábe. Na formičky se složitými záhyby, pro které se otírání alobalem nehodí, vezměte kartáček na zuby, jenž namočíte do písku na nádobí.

Jak se správně starat o nové formičky

Pokud máte nové formičky, před prvním použitím je stačí umýt v jarové vodě a dobře opláchnout a osušit. Mnoho žen ve věku našich babiček či prababiček doporučuje formičky po umytí nechat usušit v mírně vyhřáté troubě. Při mytí nepoužívejte žádné chemikálie. Nikdy nemyjte formičky v myčce na nádobí. Při ukládání dbejte na to, aby byly opravdu dobře vysušené! Jen tak předejdete jejich zrezivění.

