Zdroj: Shutterstock

Mikrovlnná trouba je nenáročný spotřebič, ale je potřeba ho udržovat v čistotě. Pokud mikrovlnku nebudete pravidelně čistit, můžete nenávratně poškodit její funkce. Zanesená mikrovlnka má také kratší životnost. Především vstupy mikrovln byste měli udržovat čisté.

Jak předejít znečištění mikrovlnky

Při používání mikrovlnné trouby se ubráníte jejímu znečištění jen používáním ochranných poklopů. Nejenže zabrání vysoušení ohřívaných potravin, ale účinně omezují prskání jídla na vnitřek mikrovlnky. Předejít zaschlým skvrnám můžete také tím, že mikrovlnku vyčistíte hned, jak se stane nějaká nehoda.

Pomocníci na čištění

Na čištění mikrovlnky nikdy nepoužívejte drsnou houbičku, drátěnku, čisticí písky nebo jiný abrazivní přípravek. Tyto prostředky by mohly povrch mikrovlnky poškrábat a trvale poškodit. Použijte měkký hadr nebo houbičku namočenou například do saponátu na nádobí.

Jak správně vyčistit mikrovlnku

Nejprve mikrovlnku vypojte ze zásuvky. Vyjměte otočný talíř a ostatní díly pod ním. Talíř a plastové díly umyjte nebo dejte do myčky. Vnitřní stěny mikrovlnky očistěte měkkým hadříkem nebo houbičkou a vhodným prostředkem. Pokud jsou v mikrovlnce zaschlé nebo připálené zbytky jídel, použijte speciální čističe. Dejte si ale pozor na stěnu s průchody mikrovln. Na tuto část přípravky neaplikujte.

Poté odstraňte mastné usazeniny kolem dvířek. Vnější strany mikrovlnné trouby omyjte vlhkým hadříkem a čisticím přípravkem. Hadřík ale nesmí být příliš mokrý. Voda by se totiž mohla dostat do větracích otvorů. Nakonec celou mikrovlnku vytřete do sucha, vložte čistý talíř s díly a opět mikrovlnku zapojte do zásuvky.

Jak vyčistit mikrovlnku citronem

Mikrovlnku lze vyčistit i přírodním způsobem. Do hrnku nebo misky dejte pár plátků citronů nebo do vody vymačkejte citronovou šťávu. Nechte v mikrovlnce cca 5 minut na plný výkon. Poté setřete navlhčeným hadříkem. Tímto způsobem také odstraníte zápach z mikrovlnné trouby. Stejně lze použít také ocet.

Jak vyčistit mikrovlnku Autor: Shutterstock

Zdroj: Alza.cz, Napovime.cz