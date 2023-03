Zdroj: Shutterstock

Pokud často bojujete s nepříjemným zápachem v pračce, máme pro vás řešení! Pomocí octa nebo jedlé sody, které mají své místo snad v každé domácnosti, můžete jednoduše odstranit nepříjemný zápach z vaší pračky a opět jí vrátit svěžest. V dnešním článku vám poradíme, jak na to.

Pračka je pro každého z nás nenahraditelným pomocníkem. Vzhledem k častému užívání se ale v pračce usazují bakterie, prach, nečistoty, prací prášek či vodní kámen - všichni tito nezvaní návštěvníci způsobují v pračce nežádoucí zápach. Proto je třeba pračku pravidelně čistit, aby vyprané prádlo bylo vždy dokonale čisté a voňavé.

Jak vyčistit pračku octem

Oblíbený způsob čištění pračky, který se užívá už dlouhá léta, je čištění pračky pomocí octa. Jeho výhodou je schopnost efektivně odstranit zápach, ale také odstranit odolný vodní kámen. Postačí vám přibližně 300-400 ml octa, který nalijete do prázdného bubnu pračky a pustíte nejdelší prací program s nejvyšší možnou teplotou. Po dokončení praní vytřete zbytek uvolněných nečistot houbičkou a nakonec hadříkem namočeným v čisté vodě.

Jak vyčistit pračku jedlou sodou

S čištěním pračky vám může pomoci také obyčejná jedlá soda. Postup je podobný jako při čištění octem, do bubnu pračky však nasypete 2 balení jedlé sody a spustíte prací program. Jedlá soda se postará o vyčistění bubnu i útrob pračky. Pokud je vaše pračka opravdu silně zanesená, pro lepší výsledek použijte kombinaci octa i jedlé sody.

Jak vyčistit filtr u pračky

Občas se může stát, že zapomenete v kapsách oděvu drobné předměty, které se mohou zaseknout ve filtru pračky a bránit tak dokončení pracího cyklu. Proto je nutné vyčistit filtr, který se obvykle nachází v dolní části pračky. Před jeho vysunutím vložte pod pračku ručník, protože z filtru vyteče zbytková voda. Po vyjmutí filtru odstraňte cizí těleso, propláchněte jej pod teplou vodou a vložte zpět do pračky.

Jak vyčistit hadici od pračky

V případě zanesení odtokové hadice je třeba ji opatrně odšroubovat. Poté hadici vyčistěte pomocí dlouhého kartáče, který vložíte do hadice co nejhlouběji. Následně hadici připojte k vodovodnímu kohoutku a vypláchněte silným proudem teplé vody. Poté opět namontujte hadici do pračky a provádějte obvyklé čištění.

