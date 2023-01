Zdroj: Shutterstock

Věděli jste, že prach na radiátorech brání efektivnímu fungování topného systému? Podle odborníků by se měl prach z topení odstraňovat každý týden nehledě na to, jaká roční sezóna právě je. Poradíme vám, jak vyčistit deskový i žebrový radiátor tou nejsnadnější cestou.

Kromě estetického hlediska se vám úklid radiátorů vyplatí také z toho finančního. Prach, pavučiny a zašlá špína totiž snižují výkon vašeho topení, které pak musí vynaložit větší úsilí na vytopení místností. Pokud tedy na radiátory příliš nedbáte, snižujete dlouhodobě jejich efektivitu a výkon. Lehká údržba je vhodná každý týden, na pečlivé čištění si vyhraďte čas alespoň jednou nebo dvakrát do roka.

Jak vyčistit radiátor krok za krokem

1. Vypněte topení

Vypněte všechny uzávěry radiátorů a nechte je vychladnout. Předejdete zranění, ale také zvýšíte efektivitu úklidu, jelikož teplý radiátor má tendenci prach držet na místě.

2. Použijte vysavač nebo fén

Vysavač zapněte na nejvyšší výkon a vysajte jak okolí, tak vnitřek radiátoru. Pozornost věnujte také zadní straně a trubkám, které vedou k radiátoru. Efektivním nástrojem je také fén na vlasy. Vzduchový proud dostane nánosy prachu i z míst, kam se rukou nebo jiným nástrojem nedostanete. Namiřte fén na mezery a zapněte jej na nejvyšší výkon.

3. Přichází na řadu prachovka

Vysavač jistě odvedl tu nejlepší práci, ale přesto je potřeba využít ještě starou dobrou prachovku na tyči. Ta si poradí s další vrstvou prachu, kterou vysavač už nedokázal odstranit.

4. Omyjte vše vodou a mýdlem

Jakmile jste se zbavili prachu, použijte teplou vodu se saponátem nebo mýdlem a hadřík. Omyjte plochy i tyče radiátoru. Do úzkých a vzdálených míst se dostanete, když mokrý hadřík omotáte okolo vhodné tyče nebo jiného úzkého nástroje, jako je například pravítko nebo šatní ramínko. Následně vše důkladně osušte hadříkem z mikrovlákna, aby kov nezačal rezivět.

Jak vyčistit žebrový radiátor

Na žebrové radiátory se skvěle hodí použít huňaté prachovky a jemné kartáče na tyči, které vám pomohou s vyčištěním i těch nejzadnějších částí. Žebra je nutné čistit jedno po druhém, aby byla zajištěna co největší efektivita úklidu. Rychlé pročištění prachovkou navíc můžete zařadit do týdenního nebo měsíčního úklidu a ušetřit si tak práci do budoucna.

Jak vyčistit deskový radiátor

U čištění deskového radiátoru může být problém v tom, že vysavačem se dostaneme pouze na okraj a prach uložený uvnitř radiátoru zde stále zůstává. Jedním ze způsobů je čištění pomocí natěračského štětce, tzv. zárožáku. Vybrat si můžete z různých délek i šířek.

Máte problém s rozebráním radiátoru? Tady je návod!

Některé hospodyňky nedají dopustit na mýdlový sliz, který nanesou do vnitřní strany radiátoru a chvíli nechají působit. Poté se pod radiátor položí plech nebo jiná větší nádoba a topení se propláchne vodou.

Zdroj: westwing.cz, prima-receptar.cz