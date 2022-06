Zdroj: Shutterstock

Sporák se lehce ušpiní. Stačí, aby z hrnce vyběhla polévka a je po parádě. Jak ho ale vyčistit, aniž byste museli vykoupit půlku drogerie a strávit u čištění 2 hodiny? Zkuste na to jít stejně, jako naše babičky. Využijte přírodu a prostředky, které máte doma.

1. Horký ručník

Na skvrny od jíšky nebo mléka snadno vyčistíte pomocí horkého ručníku. Nastříkejte povrch sporáku octem nebo ho přetřete hadříkem namočeným v citronové šťávě. Poté na něj nasypte jedlou sodu a položte horký ručník. Nechte působit čtvrt hodiny a nečistoty smyjte houbičkou na nádobí.

2. Citron

Mřížky na plynovém sporáku nejlépe vyčistíte pomocí citronové šťávy nebo koncentrátu. Prostě nastříkejte šťávu na mřížky a nechte ji přes noc působit. Následně mřížky očistěte houbičkou a opláchněte vodou.

3. Ocet a sůl

Připravte si půl litru teplého octa a v něm rozmíchejte 6 lžic soli. Poté tekutinu přelijte do rozprašovače a nastříkejte na sporák. Nechte půl hodiny působit a poté rozpuštěné nečistoty setřete jemnou houbičkou nebo hadříkem.

4. Citron a sůl

Na mastnotu můžete využít silnou kombinaci citronu a soli. Citron překrojte na polovinu. Na mastnotu vysypte sůl a překrojenou polovinou citronu procházejte, dokud mastnota nezmizí.

5. Šťáva z citronu a jedlá soda

Smíchejte 3 lžíce jedlé sody s 5 lžícemi citrónové šťávy. Měla by vám vzniknout pasta. To poté naneste na hořáky a nechte působit 15 minut, následně setřete vlhkým hadříkem. Dejte si však pozor, aby se pasta nedostala do otvorů a nepoškodila průchod plynu.

6. Jedlá soda se solí a vodou

Dalším účinným pomocníkem je trojkombinace jedlé sody, vody a soli. Smíchejte 2 lžíce jedlé sody, 1 lžíci soli a 3 lžíce vlažné vody. Pastu pak naneste na mastný povrch a po zaschnutí ji omyjte houbičkou.

7. Jedlá soda, rostlinný olej a sůl

Tento recept je vhodný na čištění mřížek. Smíchejte 2 lžíce jedlé sody, 1 lžíci hrubozrnné soli a lžíci rostlinného oleje. Vzniklou pastu můžete zředit kapkou vody, pokud bude potřeba. Následně naneste na mřížky, nechte působit 15 minut a vydrhněte houbičkou.

Zdroj: ireceptar.cz, bydlimekvalitne.cz