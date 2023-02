Zdroj: Shutterstock

Topná sezóna je v plném proudu. Věděli jste, že na výkon topení má vliv to, jak moc je radiátor vyčištěný? Máme pro vás pár triků, jak se o něj správně postarat, abyste měli doma teplo a minimum prachu.

Málokdo si dovede představit, že by pravidelně neumýval podlahu, nevysával koberce nebo neutíral prach z nábytku. Radiátor je stejně tak součástí vybavení domácnosti, a pokud chcete, aby dobře fungoval, je potřeba se o něj řádně postarat. Na radiátoru se totiž přes rok nahromadil prach, organický materiál (vlasy, šupinky kůže) a při zatopení tyto částečky roznáší do celé místnosti. Čistší radiátor tak znamená čistší vzduch, takhle je to prosté.

Vytáhněte vysavač

Prvním a neopomenutelným krokem je radiátor vypnout. Předejdete tak možnému popálení nebo jiným nepříjemným situacím, jako třeba kdybyste vystavili mokrý hadřík rozpálenému radiátoru. Navíc se nebude dále vířit prach.

Než se pustíte do čištění hadříky nebo kartáči, vytáhněte vysavač. S ním se totiž zbavíte největších povrchových nečistot – nejhustších chuchvalců prachu, vypadaných vlasů, popřípadě mrtvého hmyzu. Zkrátka vysátím si předpřipravíte povrch pro další, důkladnější čištění.

Povrchové čištění

Poté, co jste se zbavili největších a viditelných nečistot, můžete přejít do další fáze. Na povrchové čištění použijte nejprve suchý měkký hadřík nebo kartáč. Právě speciálně určený kartáč na čištění topení vám velmi usnadní práci. Pokud jej nemáte, můžete si ho sami provizorně vyrobit tím, že na tyč omotáte mikrovláknový hadřík. Pokud máte prachovku, teď je ten správný čas ji vytáhnout a oprášit s ní radiátor.

Dále si připravte kýbl s teplou vodou a se saponátem. Vyždímanou houbičkou přejeďte povrch radiátoru a poté mokrá místa usušte.

Vychytávky pro fajnšmekry

Pokud chcete opravdu radiátor vyčistit důkladně, můžete se ještě pustit do otvorů a těsnění. K očištění otvorů u topení můžete použít trubici z tvrdého papíru nebo měkkého plastu. Vložte ji do otvorů a lehce pootočte. Dále můžete zkontrolovat a popřípadě vyměnit těsnění. Je to však už vyšší dívčí, a pokud se na tuto činnost necítíte, můžete zkusit povolat odbornou službu.

Řada radiátorů má oddělávací vršek. Ten tak můžete vyjmout a očistit ze všech stran. Odklopením tohoto víka se také lépe dostanete k vyčištění zbylé části radiátoru.

