Zdroj: Shutterstock.com

Snad každý z nás někdy musel řešit problém ucpaného odpadu. Ať už jde o sprchu, vanu, nebo umyvadlo, čas od času se to zkrátka stane. Máme pro vás tři zaručené triky, jak si s nemilou situací poradit.

Ucpaný odpad je poměrně běžný problém, který musíme řešit. V koupelně jsou na vině nejčastěji vlasy, v kuchyňském dřezu zase mastnota nebo zbytky jídla. Výsledkem je, že voda neodtéká, jak by měla, v horším případě začne prostor zapáchat. V tento moment je nejvyšší čas zasáhnout.

Starý dobrý zvon

Na ucpaný odpad často stačí gumový nebo plastový zvon. Jak ho ale správně použít?

Zašpuntujte otvor a dřez nebo umyvadlo napusťte teplou vodou, a to zhruba do poloviny. Poté mokrým hadříkem ucpěte přepadový otvor, odšpuntujte dřez a zvon přiložte. Následně začněte pumpovat. Tím vytvoříte podtlak. Jakmile začne voda plynule odtékat, máte vyhráno.

Chemií proti nečistotě

Ne každému práce se zvonem voní a občas se opravdu zápachu při čištění odpadu tímto způsobem nevyhnete. Nečistoty tak můžete zkusit odstranit chemickými prostředky.

Základem většiny z nich je hydroxid sodný. Tyto čisticí prostředky nasypejte v souladu s informacemi, které jsou na balení přípravku, do odpadu. Poté je nechte nějakou dobu dělat svoji práci. Po určitém čase, který se nejčastěji pohybuje od pěti do desíti minut, zalijte ošetřované místo horkou vodou.

Potom pusťte vodu do dřezu a sledujte, zdali už odtéká běžným tempem. Pokud ne, můžete celý proces zopakovat. Pamatujte však na to, že ne všechny chemické přípravky jsou vhodné pro všechny typy trubek. Rozhodně si tak před aplikací chemického prostředku projděte příbalový leták. Poslední, co chcete řešit, jsou popraskané trubky.

Obdobně můžete zkusit použít ekologicky šetrnější přípravky. Postup bude velmi podobný, jen pravděpodobně budete muset ekologické varianty nechat působit déle.

Vyčistěte sifon

Může se stát, že se v trubkách nahromadilo tolik odpadu, že se ucpal sifon. V takovém případě si nachystejte nádobu, kterou vložíte pod sifon a která zachytí vodu, která se tu drží. Dále si nachystejte hadr a gumové rukavice.

Po odšroubování sifonu z něj vyteče voda a některé nečistoty. Větší kusy odpadu můžete ručně odstranit. Očištěný sifon poté našroubujte zpět a opět otestujte průchod trubek puštěním vody. Odtéká-li normálně, máte vyhráno.

