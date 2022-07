Zdroj: Pexels

Žaluzie se nemusí čistit moc často, a tak se na ně při úklidu snadno zapomene. Vhodných postupů na to, jak vyčistit žaluzie, je mnoho a vy si mezi nimi můžete najít ten, který vám bude vyhovovat nejvíce. Jak na to?

Většina lidí čistí žaluzie jednou za rok, a to ve chvíli, kdy už je na nich nános prachu. Můžete to spojit s mytím oken, nejprve se však pusťte do žaluzií a až poté do skel a rámů.

Suché cesty

Když jsou žaluzie pouze zaprášené, můžete je jen setřít švédskou utěrkou. Nebo zkuste použít vysavač. Výkon sání ale stáhněte na minimum, jinak by mohl přístroj „vcucnout“ některé lamely a poškodit je. Skvělými pomocníky jsou také speciální kartáčky s měkkou vrstvou. Vyčistí i několik lamel současně. Suché čištění je vhodné jen v případě, že je potřeba jen otřít prach.

Mokré možnosti

Pokud se na žaluziích nachází mastná špína, zvolte mokrou variantu čištění žaluzií. Na to budete potřebovat hadřík z mikrovlákna, který nezanechává šmouhy a dobře absorbuje prach a špínu a přípravek, který nejen vyčistí, ale následně i odpuzuje prach a nečistoty. Skvělým trikem na mytí žaluzií je nasadit si mokré bavlněné rukavice a prsty použít jako čističe lamel.

S parními čističi raději moc neexperimentujte: pára na žaluziích kondenzuje a stéká, vysoká teplota může navíc některé materiály lamel či jejich mechanismů poškodit a lamely se mohou i zkroutit.

Při mytí žaluzií, hlavně v případě, že používáte vodu, se dost našpiní. Můžete se samozřejmě snažit a používat jen vlhký hadr, jestliže však přitlačíte lamely na okno, otiskům se neubráníte. Právě proto mnozí žaluzie raději sejmou a sprchují či myjí mimo okno, ideálně venku, kde pak i oschnou.

Pokud se vám ale nechce do sundávání, sklopte žaluzie na jednu stranu a omyjte je plošně odshora dolů vlhkým hadrem s odmašťujícím přípravkem. Pak je překlopte na druhou stranu a opět umyjte. Osušte, otočte zpět a otřete suchým hadříkem. Pak dejte lamely do vodorovné polohy a překontrolujte, zda jste zvládli otřít celou lamelu.

5 pravidel pro domácí čištění

1. Zvolte si pro vás optimální metodu.

2. Pokud to lze, umývejte je po jedné lamele.

3. Používejte vodu s jemným mýdlem nebo jarem.

4. Jestli je to pro vás příliš náročné, pozvěte si úklidovou firmu.

5. Venkovní žaluzie můžete očistit ručně anebo pomocí venkovní hadice.

Zdroj: ireceptar.cz, westwing.cz