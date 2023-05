Zdroj: Unsplash

Nejčastější řešení exteriérových povrchů bývá klasická zámková dlažba. Když je nová, je na ni radost pohledět. Jenže přejdou dvě zimy a na zámkové dlažbě se podepíše čas. Špína, šmouhy, skvrny, mech a plevel a sem tam nějaká prasklina. Co s tím? Poradíme vám, jak vyčistit zámkovou dlažbu, aby opět vypadala jako nová.

Zámková dlažba se vyznačuje skvělými vlastnosti, Dříve či později se však v důsledku užívání a vlivů počasí začne ztrácet její původní vzhled. Dochází ke znečištění, spáry se zanesou a často z nich pak vyrůstá mech nebo plevel. Na příjezdových cestách se objeví občas nějaká ta šmouha od pneumatik, na dlážděné terase zase zanechá skvrn od tuku nebo uhlí nejedno grilování. Jak ale navrátit zámkové dlažbě původní vzhled? Základem je pravidelná údržba.

Běžné čištění zámkové dlažby spočívá v odstranění povrchových nečistot a zbavení se případného prorůstajícího plevele. Frekvence takovéto pravidelné údržby závisí na tom, jak moc je plocha zatěžována a jak nepříznivým vlivům je vystavována. Doporučuje se však čištění alespoň dvakrát ročně.

Nejprve odstraňte plevel

Než se vrhnete do samotného čištění povrchu zámkové dlažby, věnujte péči nejprve odstranění prorůstajícího plevele a mechu ze spár. Pokud je dlažba prorostlá jen zřídka, bude stačit odstranit nevítanou vegetaci manuálně.

Jestliže porost ve vaší zámkové dlažbě připomíná menší džungli, bude potřeba sáhnout po větším kalibru. Osvědčenou metodou je vařící voda o teplotě 98 °C. Ta spolehlivě zničí nadzemní část rostliny a poškodí i její kořenový systém.

Pokud se rozhodnete použít chemické přípravky, vybírejte takové, které jsou šetrné k životnímu prostředí a současně u nich nehrozí, že by dlažbu zbarvily. Herbicidy aplikujte na zarostlou dlažbu vždy za slunného počasí – případný déšť by přípravek smyl a jeho účinek by tak byl minimální.

Vyčistěte zámkovou dlažbu

Snadno zámkovou dlažbu vyčistíte mýdlovou vodou a obyčejným kartáčem. Jen dejte pozor na saponát, který do vody přidáte. Mělo by se jednat o čisticí prostředek na bázi mýdla.

Další variantou je použití vysokotlakého čističe (wapky). Málokdo však tuší, že čištění touto metodou může zámkovou dlažbu poškodit a značně zkrátit její životnost. Při vysokotlakém čištění dlažby se nejen na povrch, ale hlavně mezi spáry a do podloží zámkové dlažby dostane jednorázově příliš mnoho vody. V kombinaci s vyplavením velkého množství písku může dojít k závažnému narušení funkčnosti zámkové dlažby.

