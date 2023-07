Zdroj: Shutterstock

Čaj se díky taninu hodně rád přichytává na hrníčkách, lžičkách i sítkách. A s kávou to není o moc lepší. Naštěstí jsou způsoby, jak je vyčistit a to i bez chemie.

Stát se to může poměrně lehce, pospícháte do práce a hrnek od kávy necháte na stole s tím, že ho umyjete, až přijdete z práce domů. Poté ale zjistíte, že vám káva váš oblíbený šálek obarvila a pouhé umytí hrnku houbičkou a jarem nepomáhá.

Naštěstí existuje hned několik způsobů, jak si s takovými skvrnami poradit. Jeden z nich se v posledních týdnech stal hitem sociálních sítí, zabere vám totiž jen 2 minuty a navíc k jeho provedení nepotřebujete kupovat žádné speciální přípravky. Stačí vám jen několik běžných ingrediencí, které už nejspíše máte doma.

Jedlá soda

Vyčištění zašlého hrníčku je mnohem jednodušší, než byste si mohli myslet. Stačí vám jen horká voda a trochu jedlé sody. Jedlá soda má totiž jedinečné vlastnosti, které se skvěle hodí na úklid téměř celé domácnosti, a to i včetně zašlých hrníčků a dalších odolných skvrn.

Nasypte trochu jedlé sody do hrníčku, který chcete vyčistit, a přilijte do něj horkou vodu. Nenalijte do hrníčku té vody moc, cílem je utvořit z jedlé sody pastu. Poté už jen vezměte do ruky houbičku a pořádně hrníček pastou vydrhněte. Zabere vám to maximálně dvě minuty a váš hrníček bude jako nový.

Minerální struktura tohoto bílého prášku má lehce abrazivní vlastnosti. Je tak skvělým pomocníkem pro odstranění odolných skvrn, které může z nejrůznějších povrchů lehce obrousit, ale zároveň je nepoškodí. Jedlá soda je navíc zásaditá, to jí propůjčuje schopnost lehce rozpustit celou řadu organických látek, mezi které patří mimo jiné i mastnota.

Bílý ocet

Pokud ale doma nemáte jedlou sodu, můžete obnovit ztracenou krásu zašlých hrníčků i pomocí bílého octa. Obsahuje totiž kyselinu octovou, která vám pomůže lehce odstranit i ty nejodolnější skvrny. Kromě octa budete k vyčištění zašlých hrníčků potřebovat ještě horkou vodu.

Nejdříve naplňte šálek, který chcete vyčistit, zhruba z poloviny horkou vodou a zbytek dolijte octem. Nakonec už stačí jen nechat směs v hrníčku působit po dobu několika desítek minut a nakonec uvolněné nečistoty odstranit pomocí houbičky na nádobí.

Zdroj: hobby.magazinplus.cz, ctidoma.cz