Zdroj: Shutterstock

Přestože není Halloween ryze českým svátkem, mnoho lidí si tento den, který vychází na 31. října, nedokáže představit bez vyřezávané dýně. Pokud zrovna dlabete a jednu vyřezáváte, zkuste se držet několika důležitých pravidel. Právě díky nim vám nádherná halloweenská dýně vydrží co nejdéle a jen tak nezplesniví.

Pokud nemáte vypěstovanou vlastní dýni ze zahrádky, hledejte v obchodě tzv. mexickou odrůdu. Pro začátek si zkuste vybrat spíše větší kus, aby se vám dobře vyřezávalo. Zkontrolujte si, v jakém je dýně stavu.

Jakkoli poškozeným plodům se vyhněte, budou se brzy kazit. Doma si na výrobu připravte menší nožík na vyřezávání, lžíci na dlabání a fix k nakreslení vzoru.

Jak vydlabat dýní

Nejprve z dýně nožem odkrojte vrchní část kolem jejího stonku. V dýni by vám měl vzniknout otvor, který bude velký asi jako dvě třetiny průměru dýně. Proč tak velký otvor? Kvůli následnému snadnému dlabání a pozdějšímu vkládání svíčky. Vrchní část dýně se stonkem, kterou jste odkrojili, si samozřejmě ponechejte, poslouží vám jako víko.

Poté se pusťte do dlabání vnitřní části dýně. Dávejte pozor na to, abyste slupku dýně při dlabání příliš neztenčili. Měla by být dostatečné tlustá a pevná. Vydlabanou dužinu z dýně samozřejmě nevyhazujte. Použijte ji například na polévku, kompot, džus nebo koláč.

Při vyřezávání halloweenské dýně můžete popustit uzdu své kreativitě. Můžete jí vytvořit veselé či strašidelné obličeje. V dýni můžete rovněž vyřezat siluety koček, strašidel, pavouků či netopýrů. Všechny obličeje nebo siluety si přitom na dýni předkreslete tenkou černou fixou.

Pokud si nevíte rady, spoustu šablon na halloweenské dýně najdete například na Pinterestu. Jednotlivé otvory ve slupce přitom nedělejte příliš vedle sebe, aby se vám dýně nerozpadla. Jaké pomůcky při vyřezávání dýně použít? Ideální jsou tenké a delší nože, které jsou dobře nabroušené, a tím pádem velmi ostré.

Co dělat, aby dýně neplesnivěla

Pokud do vyřezané halloweenské dýně vložíte svíčku, začne se velmi rychle vysušovat, což se neblaze promítne již následující dny na jejím vzhledu. Chcete-li, aby halloweenská dýně, kterou jste si vyrobili, měla co nejdelší životnost, nevysušovala se ani neplesnivěla, namočte ji po vydlabání a vyřezání na osm hodin do vody se slabým roztokem Sava.

Krásnou halloweenskou dýni si uchováte co nejdéle i díky dalšímu důležitému fíglu. Stačí, když všechny její řezné plochy natřete bezbarvou vazelínou. Tímto způsobem halloweenskou dýni na nějaký čas zakonzervujete a budete se moci z její krásy déle těšit.

Zdroj: lepebydlet.cz, magazinplus.cz