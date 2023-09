Zdroj: Shutterstock

Kočky na zahradě mohou nadělat pěknou spoušť. Kromě toho, že se vyžívají ve vyhrabávání rostlin, stejně nežádoucí jsou i jejich výkaly, které často bývají plné choroboplodných zárodků. Mohou tak být nebezpečné nejen pro vás a vaše děti, ale i pro vaše domácí mazlíčky. Jak se s tímto problémem poprat?

Dejte si pozor na lákadla

Toulavé kočky většinou hledají jídlo a úkryt. Proto si dávejte pozor, ať jim někde nenecháte chutnou svačinu. Do kompostu nevyhazujte nic masitého a ideálně ho zakrývejte. Odpadkové koše ihned vyhazujte do popelnice nebo do kontejneru. Nezapomeňte také po každém grilování vyčistit gril a pečlivě uklidit. Mastný rošt je pro kočky pochoutka. Pokud máte na zahradě granule pro své kočky nebo psa, raději je ukliďte a krmte své mazlíčky doma. Vyplatí se také na nějaký čas odstranit krmítka pro ptáky, protože i opeřenci mohou být pro kočky nechtěným lákadlem.

Zasaďte na zahradu rostliny s intenzivní vůní

Kočky nemají rády ostré a intenzivní vůně. Zmapujte místa na zahradě, kde se nezvaní návštěvníci vyskytují, a umístěte kolem nich jablečný ocet, černý pepř nebo česnek. Silná vůně kočky odpudí a tato místa je již nebudou lákat k dalším návštěvám. Doporučujeme na zahradu také zasadit levanduli, citronový tymián, rozmarýn, routu nebo polej obecnou, které jsou velmi aromatické. Jejich výhodou je i to, že pro děti jsou zcela netoxické.

Pomůže studená sprcha

Jestli jste se někdy pokusili kočku vykoupat, nejspíš tušíte, jakou z ní má paniku. Toho můžete lehce využít. Babičky si na vetřelce počkaly vždy s vědrem v ruce a polily ho, my můžeme sáhnout po moderních vychytávkách a nainstalovat si na zahradu pohybem aktivované sprinklery, které dostříknou až 3 metry daleko.

Pokud tyto mírumilovné způsoby stále nezabírají, sáhněte po zbraních těžšího kalibru a zakupte nějaký kočičí odpuzovač. Ty jsou ve spreji a obsahují např. syntetizovanou moč větších predátorů. Pokud jimi postříkáte obvod vaší zahrady, kočky i jiná zvířata by to mělo od návštěvy takto ohraničených prostor odradit.

