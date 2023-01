Zdroj: Shutterstock

Vstupní chodba je jako vaše vizitka. Je to totiž první místo, které vidíte vy i vaše návštěva při vstupu do bytu či domu. Proto by tato místnost měla být dostatečně reprezentativní, příjemná a sladěná se zbytkem vaší domácnosti. V tom vám pomůže vhodně zvolená barva výmalby. Poradíme vám, jak vymalovat chodbu či předsíň.